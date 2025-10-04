Андреа Стелла: «У «Макларена» возникают проблемы на трассах с большим количеством кочек и неровностей»

Стелла отметил проблемы «Макларена» на трассе в Сингапуре.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура , признав, что нынешнем болиду британской команды плохо подходят городские трассы с неровным покрытием.

«Мы начали квалификацию со стремлением выиграть поул. Однако теперь мы видим тенденцию, согласно которой у «Макларена» возникают проблемы на трассах с большим количеством кочек и неровностей, где нужно атаковать поребрики.

Так было в Канаде, в Баку, теперь сегодня, в Сингапуре. На трассе с такой конфигурацией и такими особенностями соперники быстрее «Макларена ». Тем не менее, в завтрашней гонке у наших пилотов все равно будут неплохие стартовые позиции», – рассказал Стелла.

