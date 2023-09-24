Льюис Хэмилтон: «Я устал. Это была адская борьба»

Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от борьбы с «Феррари» в Японии.

«Я устал. Я сражался изо всех сил, чтобы подняться как можно выше и оказаться впереди « », у которых на этой неделе было обновление – так что они были особенно быстры. Последние три гонки они были быстрее [чем раньше].

Это была адская борьба. Я набрал большинство очков для команды. Я правда стараюсь удержать второе место в Кубке Конструкторов, потому что знаю, как это важно для всех на базе.

Так что я выложился на полную – но это сложно, в частности, в такие уик-энды, как этот, где болид ведет себя не лучшим образом. По сути, то же самое, что было в прошлом году, по ощущениям от болида все так же, как тогда, – машина подпрыгивает и скользит.

В общем, это тяжело. Сколько мы сделали для прогресса, а мы нисколько не приблизились к лидерам – по крайней мере здесь. Но мы оказались впереди одной из «Феррари». Хорошая командная работа. Ребята отлично справились с пит-стопом и стратегией. Но впереди еще долгий путь», – сказал пилот « ».

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й