Льюис Хэмилтон: «Я устал. Это была адская борьба»

Теги Гран-при Японии Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от борьбы с «Феррари» в Японии.

«Я устал. Я сражался изо всех сил, чтобы подняться как можно выше и оказаться впереди «Феррари», у которых на этой неделе было обновление – так что они были особенно быстры. Последние три гонки они были быстрее [чем раньше].

Это была адская борьба. Я набрал большинство очков для команды. Я правда стараюсь удержать второе место в Кубке Конструкторов, потому что знаю, как это важно для всех на базе.

Так что я выложился на полную – но это сложно, в частности, в такие уик-энды, как этот, где болид ведет себя не лучшим образом. По сути, то же самое, что было в прошлом году, по ощущениям от болида все так же, как тогда, – машина подпрыгивает и скользит.

В общем, это тяжело. Сколько мы сделали для прогресса, а мы нисколько не приблизились к лидерам – по крайней мере здесь. Но мы оказались впереди одной из «Феррари». Хорошая командная работа. Ребята отлично справились с пит-стопом и стратегией. Но впереди еще долгий путь», – сказал пилот «Мерседеса».

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7 комментариев

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TravenS
Ответ dend99
Но ты же смог превозмочь эту адскую борьбу😂 Напарника почти в стену завез Активно помогал потос тому сохранить позицию Так что да, ТЫ все сделал, молодец!
Где ты там стену увидел?) потом он активно пытался помочь КОМАНДЕ сохранить позицию
+6
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Марк Х
"Я устал... Я ухожу. "
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Mittermeyer
Ответ dend99
Но ты же смог превозмочь эту адскую борьбу😂 Напарника почти в стену завез Активно помогал потос тому сохранить позицию Так что да, ТЫ все сделал, молодец!
В какую стену? Там боинг можно было посадить. Так он помог, ему сказали раздать ДРС, он это сделал. То что Сайнс все равно сьел Рассела, это уже проблемы Рассела.
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grag68
Когда напарники Хэма ноют и грубят ему, то он обычно проезжает по ним катком. Джорджик, похоже, об этом не знает
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dend99
Но ты же смог превозмочь эту адскую борьбу😂
Напарника почти в стену завез
Активно помогал потос тому сохранить позицию
Так что да, ТЫ все сделал, молодец!
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alex8895
Хэмилтон: Я устал. Это были адские превозмогания.
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