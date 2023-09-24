Макс Ферстаппен о гонке: «Самым важным было выиграть Кубок конструкторов»
Ферстаппен рад победе «Ред Булл» в Кубке конструкторов.
Пилот «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Японии, на котором сумел одержать победу. Конечный результат также позволил команде стать чемпионами в общем зачете.
«Невероятный уик-энд. Победить здесь действительно здорово. Машина отлично работала на каждом комплекте шин.
Самым важным было выиграть Кубок конструкторов. Я очень горжусь командой – всеми ребятами, которые работают и на трассе, и на базе. Мы проводим невероятный сезон.
На старте я столкнулся с довольно сильной пробуксовкой колес, но после этого гонка получилась довольно простой», – рассказал Ферстаппен.
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