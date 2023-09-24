Макс Ферстаппен о гонке: «Самым важным было выиграть Кубок конструкторов»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен рад победе «Ред Булл» в Кубке конструкторов.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Японии, на котором сумел одержать победу. Конечный результат также позволил команде стать чемпионами в общем зачете.

«Невероятный уик-энд. Победить здесь действительно здорово. Машина отлично работала на каждом комплекте шин.

Самым важным было выиграть Кубок конструкторов. Я очень горжусь командой – всеми ребятами, которые работают и на трассе, и на базе. Мы проводим невероятный сезон.

На старте я столкнулся с довольно сильной пробуксовкой колес, но после этого гонка получилась довольно простой», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, а «Ред Булл» – чемпионат мира

8 комментариев

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dend99
Ответ А_что_случилось?
Вот таким и должен быть лидер гонки, Впереди планеты всей. Не то что феррари в сингапуре. Блеклые тени.
Макс на пацана проехал
Обещал после Сингапура всем привезти 20 секунд в Японии
Вуаля
+6
0
+6
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А_что_случилось?
Ответ dend99
Макс на пацана проехал Обещал после Сингапура всем привезти 20 секунд в Японии Вуаля
Джигит. Сказал и сделал.
+3
0
+3
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А_что_случилось?
Макс и РБ, Кристиан Лучшие! 😍🎉🏆
+3
-2
+1
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dend99
Ответ А_что_случилось?
Джигит. Сказал и сделал.
Это скорее Перес сегодня
«Скольких я подрезаааал
Скольких переехал»
+1
-1
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А_что_случилось?
Ответ dend99
Это скорее Перес сегодня «Скольких я подрезаааал Скольких переехал»
Его самого надо подрезааа......
0
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