Льюис Хэмилтон о 7-м месте в квалификации: «На 100% очевидно, что дело в концепции болида»

Теги Гран-при Японии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон считает, что «Мерседесу» нужно изменить концепцию болида .

«Вчера был плохой день. Каждый уик-энд из трех дней хотя бы один получается плохим.

Вчера был не очень хороший баланс, мы внесли несколько изменений и хорошо поработали за ночь – и сегодня машина ощущалась в целом довольно неплохо. Третья практика прошла хорошо, так что я чувствовал себя намного увереннее.

Затем в квалификации я отдал все силы, но в первом секторе нам не хватило 0,7 секунды – все из-за задней части болида. Наша машина весьма загружена спереди, но не сзади.

Так что мы очень далеки [от лидирующих позиций]. По-моему, на 100% очевидно, что дело в концепции болида. Мы должны убедиться, что изменим его в следующем году, что, надеюсь, мы и сделаем.

Я выложился на полную, был доволен своими кругами – просто они получились не такими быстрыми, как у других», – сказал пилот «Мерседеса».

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7 комментариев

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Luca di Montezemolo
Может клоунскому мерсу ещё дать шансы зироподам, ну а вдруг поедут, ладно шучу, скоро будут к новому регламенту готовиться, не исключаю что прям после старта 24 года, когда окажется что опять собрали корыто
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Mortimer1
Может луке отдохнуть от Ф1 и пойти MotoGP смотреть до 2026 года?) А там уже и хэм уйдет на покой)
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Дмитрий Дудников
Ответ Башмак Нирванов
Несмотря на то, что ты все время сгущаешь краски, многое, к сожалению, неисправимо. По сведениям британской прессы по утечкам из Брэкли, есть несколько вещей, которые уже не изменить в рамках Регламента и которые портят развесовку болида кардинально. Я очень боюсь твоей правоты и ещё одного сезона в топку. Но вероятность этого велика.
Наверное, дорого изменить? Ну, или не знают как, в каком направлении.
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