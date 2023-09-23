Льюис Хэмилтон о 7-м месте в квалификации: «На 100% очевидно, что дело в концепции болида»

Льюис Хэмилтон считает, что «Мерседесу» нужно изменить концепцию болида .

«Вчера был плохой день. Каждый уик-энд из трех дней хотя бы один получается плохим.

Вчера был не очень хороший баланс, мы внесли несколько изменений и хорошо поработали за ночь – и сегодня машина ощущалась в целом довольно неплохо. Третья практика прошла хорошо, так что я чувствовал себя намного увереннее.

Затем в квалификации я отдал все силы, но в первом секторе нам не хватило 0,7 секунды – все из-за задней части болида. Наша машина весьма загружена спереди, но не сзади.

Так что мы очень далеки [от лидирующих позиций]. По-моему, на 100% очевидно, что дело в концепции болида. Мы должны убедиться, что изменим его в следующем году, что, надеюсь, мы и сделаем.

Я выложился на полную, был доволен своими кругами – просто они получились не такими быстрыми, как у других», – сказал пилот « ».

Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й