Оскар Пиастри о первом опыте выступлений на «Сузуке»: «Потрясающая трасса, мне определенно понравилось»

Пиастри остался доволен первым опытом выступлений на «Сузуке».

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед , а также оценил работу обновленной версии болида.

«Все прошло хорошо. И мне определенно понравилось. Какая трасса! Просто потрясающая, я получил большое удовольствие. Думаю, я еще способен прибавить. По ощущениям, день для команды сложился хорошо, я бы сказал, что мы оказались довольно быстры. Так что да, неплохой первый день на «Сузуке».

Что касается обновлений машины (Норрис первым получил новинки на этапе в Сингапуре), то мне сложно сравнивать работу двух конфигураций. Поскольку эта трасса кардинально отличается от трека в Сингапуре, мне сложно проводить сравнения. Ощущения почти не изменились, но если машина стала быстрее – все хорошо, меня волнует только это», – рассказал .

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