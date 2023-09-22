Оскар Пиастри о первом опыте выступлений на «Сузуке»: «Потрясающая трасса, мне определенно понравилось»

Теги Гран-при Японии Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри остался доволен первым опытом выступлений на «Сузуке».

Пилот «Макларена» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, а также оценил работу обновленной версии болида.

«Все прошло хорошо. И мне определенно понравилось. Какая трасса! Просто потрясающая, я получил большое удовольствие. Думаю, я еще способен прибавить. По ощущениям, день для команды сложился хорошо, я бы сказал, что мы оказались довольно быстры. Так что да, неплохой первый день на «Сузуке».

Что касается обновлений машины (Норрис первым получил новинки на этапе в Сингапуре), то мне сложно сравнивать работу двух конфигураций. Поскольку эта трасса кардинально отличается от трека в Сингапуре,  мне сложно проводить сравнения. Ощущения почти не изменились, но если машина стала быстрее – все хорошо, меня волнует только это», – рассказал Пиастри.

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