Макс Ферстаппен: «Если оптимизируем работу машины, то сможем бороться за поул»

Ферстаппен доволен пятничными тренировками перед Гран-при Японии.

Пилот « » подвел итоги двух первых сессий свободных заездов, отметив, что привычные ощущения от управления болидом вернулись с первого же круга.

«Сегодня ощущения хорошие. С первого же круга управлять машиной стало приятно, в удовольствие. Как кажется, мы хорошо провели день, мы сильно смотрелись и на короткой, и на длинной дистанции.

Износ шин на этой трассе очень высокий, так что в гонке покрышки будут подвергаться очень серьезной нагрузке. Но пока уик-энд складывается для нас хорошо.

Позади меня сегодня плотность результатов была очень высокой. При этом «Феррари» и «Макларен» оказались довольно близко к нам, так что нужно будет все изучить. Но я думаю, что в конечном счете мы просто сосредоточимся на себе и постараемся оптимизировать свою машину. И если нам это удастся, я уверен, что мы сможем бороться за поул», – рассказал .

В «Ф-1» опять воюют с гибкими крыльями. Но почему они каждый год возвращаются? У них внутри правда поролон?