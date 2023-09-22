Макс Ферстаппен: «Если оптимизируем работу машины, то сможем бороться за поул»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен доволен пятничными тренировками перед Гран-при Японии.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги двух первых сессий свободных заездов, отметив, что привычные ощущения от управления болидом вернулись с первого же круга.

«Сегодня ощущения хорошие. С первого же круга управлять машиной стало приятно, в удовольствие. Как кажется, мы хорошо провели день, мы сильно смотрелись и на короткой, и на длинной дистанции.

Износ шин на этой трассе очень высокий, так что в гонке покрышки будут подвергаться очень серьезной нагрузке. Но пока уик-энд складывается для нас хорошо.

Позади меня сегодня плотность результатов была очень высокой. При этом «Феррари» и «Макларен» оказались довольно близко к нам, так что нужно будет все изучить. Но я думаю, что в конечном счете мы просто сосредоточимся на себе и постараемся оптимизировать свою машину. И если нам это удастся, я уверен, что мы сможем бороться за поул», – рассказал Ферстаппен.

В «Ф-1» опять воюют с гибкими крыльями. Но почему они каждый год возвращаются? У них внутри правда поролон?

3 комментария

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Scorpio
лишь за 1 сектор привез Леклеру пол секунды, видимо хотят оптимизировать, чтобы привезти и с других секторов так
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Ева без Адама
Поднажми, Макс! Хватит уже этим красным побеждать!))
+3
-3
0
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Abush
На этой трассе РБ достаточно попасть в 3ий сегмент чтобы праздновать попеду...
0
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