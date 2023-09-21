Ланс Стролл о пропуске Гран-при Сингапура: «Я был здоров, но не чувствовал себя достаточно хорошо для труднейшей гонки года»

Ланс Стролл объяснил пропуск Гран-при Сингапуре после серьезной аварии.

Канадец разбил « » в квалификации, фактически уничтожив переднюю часть машины, после чего не вышел на старт гонки.

«Я был в порядке, я был здоров, однако с физической точки зрения не чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы выступить в Сингапуре, в труднейшей гонке года. Я постепенно чувствовал, как это подступает, и понимал, что ощущения с утра в воскресенье будут не самыми веселыми.

В гонке всегда можно заработать очки. Мы видели, как пилоты стартуют довольно далеко, прорываются сквозь пелотон и зарабатывают очки. Если бы я чувствовал себя нормально, то вышел бы на старт, однако это было не так. Решение отложить восстановление стало правильным, здесь я чувствую себя на 100 процентов», – заявил перед Гран-при Японии.

Стролл также сообщил, что перегрузка при ударе о барьеры была «близка к 50G».

Стролл попал в аварию, уничтожив переднюю часть машины, в конце 1-го сегмента квалификации к Гран-при Сингапура

Стролл не пропустит Гран-при Японии