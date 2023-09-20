Стролл не пропустит Гран-при Японии

Теги Гран-при Японии Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Ланс Стролл выступит на Гран-при Японии.

Пилот «Астон Мартин» в соцсетях подтвердил свое участие в предстоящем гоночном уик-энде.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Стролл может пропустить Гран-при Японии. Канадец попал в тяжелую аварию по ходу квалификации к Гран-при Сингапура и в результате не вышел на старт гонки на трассе «Марина-Бэй».

«Спасибо всем за теплые слова и поддержку. Я готов выступать в гонках в этот уик-энд», – сообщил Стролл.

Стролл пропустит Гран-при Сингапура – в команде решили поберечь пилота после субботней аварии

5 комментариев

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ChecoPerezzz
Ответ ALMANAC
Короче говоря, СК будет
конечно будет, Сарджент же никуда не делся
+3
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