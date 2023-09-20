Стролл не пропустит Гран-при Японии

Ланс Стролл выступит на Гран-при Японии.

Пилот « » в соцсетях подтвердил свое участие в предстоящем гоночном уик-энде.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Стролл может пропустить . Канадец попал в тяжелую аварию по ходу квалификации к Гран-при Сингапура и в результате не вышел на старт гонки на трассе «Марина-Бэй».

«Спасибо всем за теплые слова и поддержку. Я готов выступать в гонках в этот уик-энд», – сообщил Стролл.

Стролл пропустит Гран-при Сингапура – в команде решили поберечь пилота после субботней аварии