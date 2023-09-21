WEC. Вандорн – гонщик гиперкара «Пежо» на сезон-2024

Бывший пилот «Формулы-1» станет основным пилотом гиперкара «Пежо» на сезон-2024 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

31-летний бельгиец дебютировал в WEC в 2019 году в классе LMP1. В нынешнем сезоне Вандорн является резервным гонщиком « ». Чемпион « » 2022 года провел гонку «6 часов Фудзи» вместе с Густаво Менезесом и Лоиком Дювалем, заменив травмированного Нико Мюллера. Менезес объявил, что покинет «Пежо» по окончании сезона.

WEC. Де Врис получит место в гиперкаре «Тойоты» (Autosport)

Шумахер может стать гонщиком «Альпин» в WEC, Мик проведет тесты в сентябре (Canal+)