WEC. Вандорн – гонщик гиперкара «Пежо» на сезон-2024

Теги переходы Формула-1 Пежо Стоффель Вандорн Нико Мюллер WEC Формула E Лоик Дюваль Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Стоффель Вандорн станет основным пилотом гиперкара «Пежо» на сезон-2024 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

31-летний бельгиец дебютировал в WEC в 2019 году в классе LMP1. В нынешнем сезоне Вандорн является резервным гонщиком «Пежо». Чемпион «Формулы E» 2022 года провел гонку «6 часов Фудзи» вместе с Густаво Менезесом и Лоиком Дювалем, заменив травмированного Нико Мюллера. Менезес объявил, что покинет «Пежо» по окончании сезона.

WEC. Де Врис получит место в гиперкаре «Тойоты» (Autosport)

Шумахер может стать гонщиком «Альпин» в WEC, Мик проведет тесты в сентябре (Canal+)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий