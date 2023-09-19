WEC. Де Врис получит место в гиперкаре «Тойоты» (Autosport)
Ник де Врис близок к возвращению в «Тойоту».
Бывший пилот «Формулы-1» должен получить место в гиперкаре на сезон-2024 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), утверждают источники Autosport.
Предполагалось, что нидерландец, занимавший должность резервиста в «Тойоте», будет выступать за японцев в нынешнем году наряду с участием в «Формуле E», однако он воспользовался опцией разрыва контракта, чтобы попробовать себя за рулем «Альфа Таури» в «Ф-1».
Вероятно, де Врис заменит Хосе-Марию Лопеса в экипаже №7 и станет напарником Камуи Кобаяси и Майка Конвея.
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