WEC. Де Врис получит место в гиперкаре «Тойоты» (Autosport)

Ник де Врис близок к возвращению в «Тойоту».

Бывший пилот «Формулы-1» должен получить место в гиперкаре на сезон-2024 чемпионата мира по гонкам на выносливость ( ), утверждают источники Autosport.

Предполагалось, что нидерландец, занимавший должность резервиста в «Тойоте», будет выступать за японцев в нынешнем году наряду с участием в « », однако он воспользовался опцией разрыва контракта, чтобы попробовать себя за рулем « » в «Ф-1».

Вероятно, де Врис заменит Хосе-Марию Лопеса в экипаже №7 и станет напарником и Майка Конвея.

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