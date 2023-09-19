Руководитель «Астон Мартин» о «неуправляемой» машине: «Критика Алонсо – не проблема»

Теги Фернандо Алонсо Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» не переживает из-за критики Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1», впервые в сезоне не попавший в очки, назвал машину «неуправляемой» во время Гран-при Сингапура.

«Мы как команда должны принимать ситуации, когда пилот высказывает критику. Естественно, это не та скорость, которую он ожидал и к которой привык – думаю, все в порядке. Мы хотим, чтобы гонщики выкладывались по полной, и нормально, когда спортсмен так реагирует. Это не проблема.

Нам надо понять, что произошло. Кроме этого, машина получила повреждения – нужно разобраться, насколько серьезные. Возникли проблемы с обтекателями подвески, с аэродинамическим элементом. Мы видели это на пит-стопе и на фотографиях.

В Сингапуре ты постоянно едешь в трафике и не знаешь, насколько сильно шины берегут соперники, так что это одна из наиболее трудных гонок для анализа», – заявил Майк Крак.

Специалист также прокомментировал штраф Алонсо за пересечение белой линии при въезде на пит-лейн:

«Необходимо изучить момент. Надо было поменять кое-какие настройки, и нужно понять, были ли сделаны изменение, напомнили ли ему. Так что я не называл бы это ошибкой, пока мы не проанализируем ситуацию».

Фернандо Алонсо: «Все, что могло пойти не так – пошло не так и сложилось не в нашу пользу»

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3 комментария

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Великий Алонсо
Фернандо имеет право обсирать машину как он хочет, Алонсо идеальный пилот, в отличии от вашего зелёного трактора. Так что слушайте и впитывайте каждое слово от легендарного Алонсо, потом еще внукам будете рассказывать, что работали с таким Великим спортсменом. "Неупрявлемая" машина - значит неуправляемая, сделайте так чтобы болид был управляемым, пока что вы совершенно не соответствуете статусу Фернандо Алонсо.
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Grigpar
Какая критика? Сказал просто, что машина неуправляемая.
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