Фернандо Алонсо: «Все, что могло пойти не так – пошло не так и сложилось не в нашу пользу»

Алонсо остался недоволен провалом на Гран-при Сингапура.

Пилот « » подводя итоги гонки, признал, что обстоятельства сложились против команды. Но при этом болиду очевидно не хватало скорости из-за не слишком эффективной работе с шинами.

«Невероятно тяжелая гонка. Все, что могло пойти не так – пошло не так и сложилось не в нашу пользу. Даже хорошо, что все это случилось одним ударом и мы собрали все неприятности за раз – ведь не стоит забывать, что это вообще-то первый случай в этом сезоне, когда мы не попали в очковую зону.

Мы приехали сюда с большими надеждами, но Гран-при Сингапура весьма уникальный этап – твой гоночный темп зависит исключительно от температуры шин – и, возможно, тут мы немного перестарались.

По итогам уик-энда нам нужно разобраться во многих вещах, прибавить во многом. Мы должны стать лучше. Нужно оставить этот уик-энд в прошлом и сосредоточиться на следующем этапе на «Сузуке», – рассказал Алонсо.

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