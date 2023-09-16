О’Уорд выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Абу-Даби и на тестах по окончании сезона

Гонщик «Индикара» Патрисио О’Уорд может стать резервным пилотом «Макларена».

Выступающий за «Эрроу-Макларен» О’Уорд завершил прошедший сезон «Индикара» на четвертом месте в общем зачете.

В « » готовят О’Уорда к выступлению за команду в первой пятничной практике перед -Даби, а также в молодежных тестах, которые пройдут также в Абу-Даби уже по окончании сезона.

По словам руководителя «Макларена» , в команде считают, что мексиканец выполнил условия для получения суперлицензии, необходимой для выступлений в «Формуле-1».

«Мы хотим уточнить все у ФИА, но насколько мы понимаем, теперь он соответствует критериям для получения суперлицензии. Так что он может выступать за рулем болида «Формулы-1», а также быть одним из резервных гонщиков на постоянной основе.

Нам нужно предоставить возможность выступить в еще одной практике пилоту, подпадающему под «молодежный» статус – речь о гонщике, которые провел в «Ф-1» не более двух Гран-при. А еще у нас есть тесты по окончания сезона в Абу-Даби.

Изначально участие в данных мероприятиях предполагалось разделить между двумя гонщиками. Однако теперь, с учетом развития событий (отказа Алекса Палоу от контракта и решения остаться в «Гэнасси»), Пато проведет за нас сессию свободных заездов, а потом проведет тесты во вторник», – рассказал Стелла.

«Макларен» подал в суд на Палоу за отказ от обязательства перехода в команду «Индикара» в 2024 году