Макс Ферстаппен: «Могу выиграть гонку, если буду соревноваться в дрифтинге»

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Дрифтинг Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен вновь остался недоволен машиной «Ред Булл».

Во время третьей практики перед Гран-при Сингапура двукратный чемпион «Формулы-1» жаловался на трудности с болидом.

«У меня проблемы со сцеплением задней части. Видел последний сектор? Я просто дрифтую.

Думаю, если я буду соревноваться в дрифтинге, то могу выиграть гонку», – сообщил Ферстаппен своему инженеру.

Кроме того, гонщик высказал недовольство работой коробки передач:

«Извини, но я не могу пилотировать с таким переключением передач наверх. Что за #####? Неприемлемо».

Гран-при Сингапура-2023. 3-я практика. Сайнс – 1-й, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Макс Ферстаппен: «У нас большие проблемы с балансом машины»

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3 комментария

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Роман
Ответ Nadert@
Очень интересно, что бы он говорил за рулем Хаса.
Скорее карьеру завершит, чем на ведро пересядет. Говорил же уже неоднократно.
+6
-1
+5
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nadert@
Очень интересно, что бы он говорил за рулем Хаса.
+1
0
+1
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