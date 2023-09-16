Гран-при Сингапура-2023. 3-я практика. Сайнс – 1-й, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Гран-при Сингапура Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Марина-Бэй, Сингапур
16 сентября 2023 года
3-я практика
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,065 (22 круга)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,069 (19)
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,238 (16)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,313 (20)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,316 (24)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,470 (17)
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,665 (17)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,719 (19)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,831 (17)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,880 (18)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,905 (15)
12. Эстебан Окон («Альпин») +0,914 (18)
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,986 (18)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,061 (22)
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,286 (19)
16. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,292 (18)
17. Алекс Албон («Уильямс») +1,305 (14)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,475 (26)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,572 (24)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,643 (15)
 

Гран-при Сингапура-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 8-й

Гран-при Сингапура-2023. 1-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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32 комментария

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Scorpio
Ответ Kappa Kappish
Либо директива сработала(очень поздно), или просто РедБулл решили дать поиграть другим и забили болт на сезон
я смотрел практику, у макса ж..пу носит, он дрифтит
вряд ли, это такой хитрый план РБ
+17
-2
+15
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Onix21
Ответ Kudim41
Потенциал болида Феррари мы так и не узнаем видимо! Леклер пусть и быстрее Сайнса, но постоянно ошибается. Боюсь в квалификации разметает тачку в 3 сегменте..!
Сайнс занимает первое место
Фанаты Леклера: "потенциал болида мы так и не узнаем видимо!"
Лол)
+18
-6
+12
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Денис Андреев
Ответ Mittermeyer
Надо возвращать времена Макларен Мерседес. Собрать старшую команду из лучших инженеров и Зака Брауна, посадить туда Норриса и Рассела, чтобы они за титул боролись. И младшую команду с Сьюзи Вольф во главе, оставить там Хэмилтона, предложив ему 20 лямов + акций, все равно титул ему при живом Расселе не светит, Рассел его на каждом этапе деклассирует после подписания контракта. Добрать ему в пару новичка, сделать кузню талантов на продажу.
Закусывать надо
+11
-1
+10
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Imax161
Неужели у нас может быть др победитель в этом сезоне
+7
0
+7
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Scorpio
о боги развели полемику
Сайнс собрал свой круг на первой попытке, на свежайших шинах, дальше ехал медленнее, Леклер свой не собрал и дальше уже не мог показать время на использованных

и да, я смотрю тут по практикам стали что-то определять)
это видимо те же аутисты, что по предсезонкам феррари чемпионом назначали
+7
-2
+5
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Imax161
Ответ Kudim41
Потенциал болида Феррари мы так и не узнаем видимо! Леклер пусть и быстрее Сайнса, но постоянно ошибается. Боюсь в квалификации разметает тачку в 3 сегменте..!
Тоже переживаю за Леклера, что может размотать тачку
+5
0
+5
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Kappa Kappish
Либо директива сработала(очень поздно), или просто РедБулл решили дать поиграть другим и забили болт на сезон
+5
0
+5
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elkipalki
Сайнсу бы напарника посильнее, боссам феррари пора задуматься.
+8
-5
+3
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Рнпрл Аари
Феррари рвет и мечет особенно Сайнс. Квалификация скорее всего будет за ними а дальше очень плотно
+3
0
+3
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Alesha_451
Ответ Wrister-Killer
Ты наверно так же оценивал пару Росберга и Шумахера в свое время
Росберг был на голову сильнее Шуми в Мерсе. В чем проблема? На своём пике ясное дело Михаэль другого уровня гонщик
+2
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+2
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Alesha_451
Ответ Mittermeyer
Надо возвращать времена Макларен Мерседес. Собрать старшую команду из лучших инженеров и Зака Брауна, посадить туда Норриса и Рассела, чтобы они за титул боролись. И младшую команду с Сьюзи Вольф во главе, оставить там Хэмилтона, предложив ему 20 лямов + акций, все равно титул ему при живом Расселе не светит, Рассел его на каждом этапе деклассирует после подписания контракта. Добрать ему в пару новичка, сделать кузню талантов на продажу.
Самый непредвзятый пользователь Спортса be like:
"на каждом этапе деклассирует"
Гы
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Ват-сон
Ответ Kudim41
Потенциал болида Феррари мы так и не узнаем видимо! Леклер пусть и быстрее Сайнса, но постоянно ошибается. Боюсь в квалификации разметает тачку в 3 сегменте..!
жгешь)))
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Scorpio
Ответ flegmatichen
А по набранным очкам что можно определять?
и что ты там собрался определять? Погрешность одной гонки в нищем сезоне, где они за подиумы боролись в паре гонок

Конкурентный болид, способный выигрывать гонки, все показал - одна украденная у напарника победа за карьеру
+3
-2
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Wrister-Killer
Ответ Роман
смотрим у кого сколько поулов и подиумов за карьеру, и вопрос отпадает
Ты наверно так же оценивал пару Росберга и Шумахера в свое время
+4
-3
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Роман
Ответ elkipalki
Сайнсу бы напарника посильнее, боссам феррари пора задуматься.
смотрим у кого сколько поулов и подиумов за карьеру,
и вопрос отпадает
+5
-4
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Young Lions
Ответ Kudim41
Потенциал болида Феррари мы так и не узнаем видимо! Леклер пусть и быстрее Сайнса, но постоянно ошибается. Боюсь в квалификации разметает тачку в 3 сегменте..!
Леклер быстрее Сайнса, но в этом сезоне они едут практически в одном темпе большую часть гонок, Шарлю не слишком комфортно в этом болиде.
Ну а разбить машину, это умеют и практикуют оба гонщика Феррари
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Kudim41
Ответ для оникса21, который зачем-то добавил меня в чёрный список после ответа на комментарий:

«Чел! В паре Сайнс-Леклер , я как раз больше поддерживаю испанца!
Но голова на плечах есть , которая видит , что Леклер потенциально быстрее , когда не ошибается!»
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team spirit
Похоже,что кубок конструкторов у РБ отменяется
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Рнпрл Аари
Товарищи Ферраристы будьте едины, не успели Феррари поехать уже разборы кто лучший). Все таки не титул разыгрываете)
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Mittermeyer
Ответ Alesha_451
Самый непредвзятый пользователь Спортса be like: "на каждом этапе деклассирует" Гы
Я же уточнил, что после подписания контракта.
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Alesha_451
Ответ Kudim41
Ответ для оникса21, который зачем-то добавил меня в чёрный список после ответа на комментарий: «Чел! В паре Сайнс-Леклер , я как раз больше поддерживаю испанца! Но голова на плечах есть , которая видит , что Леклер потенциально быстрее , когда не ошибается!»
Если добавил в чс, то так и так уже не увидит. А Леклер, мне кажется, либо подзабил (борьбы за чемп нет), либо чуть потерял уверенность в болиде. Может всё вместе. Сделай в следующем сезоне Феррари машину уровня начала 2022 и Шарль улетит от испанца, как от стоячего. Сейчас то что пыжится
+2
-2
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flegmatichen
Ответ Wrister-Killer
Сайнс начинает дрючить Леклера в каждой практике - фанатики Леклера "потенциал болида не узнаем, у Шарля был понос, мама позвонила в пятом повороте, судороги схватили в первом, бензина не долили, завтраком отравили". Клоунада..
)))))
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Wrister-Killer
Сайнс начинает дрючить Леклера в каждой практике - фанатики Леклера "потенциал болида не узнаем, у Шарля был понос, мама позвонила в пятом повороте, судороги схватили в первом, бензина не долили, завтраком отравили".

Клоунада..
+5
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flegmatichen
Ответ elkipalki
Сайнсу бы напарника посильнее, боссам феррари пора задуматься.
Фред уже давно выглядит задумчивым. Но там Элканн решает
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flegmatichen
Ответ Scorpio
о боги развели полемику Сайнс собрал свой круг на первой попытке, на свежайших шинах, дальше ехал медленнее, Леклер свой не собрал и дальше уже не мог показать время на использованных и да, я смотрю тут по практикам стали что-то определять) это видимо те же аутисты, что по предсезонкам феррари чемпионом назначали
А по набранным очкам что можно определять?
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