Гран-при Сингапура-2023. 3-я практика. Сайнс – 1-й, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й
Марина-Бэй, Сингапур
16 сентября 2023 года
3-я практика
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,065 (22 круга)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,069 (19)
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,238 (16)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,313 (20)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,316 (24)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,470 (17)
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,665 (17)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,719 (19)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,831 (17)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,880 (18)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,905 (15)
12. Эстебан Окон («Альпин») +0,914 (18)
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,986 (18)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,061 (22)
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,286 (19)
16. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,292 (18)
17. Алекс Албон («Уильямс») +1,305 (14)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,475 (26)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,572 (24)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,643 (15)
Гран-при Сингапура-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 8-й
Гран-при Сингапура-2023. 1-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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вряд ли, это такой хитрый план РБ
Фанаты Леклера: "потенциал болида мы так и не узнаем видимо!"
Лол)
Сайнс собрал свой круг на первой попытке, на свежайших шинах, дальше ехал медленнее, Леклер свой не собрал и дальше уже не мог показать время на использованных
и да, я смотрю тут по практикам стали что-то определять)
это видимо те же аутисты, что по предсезонкам феррари чемпионом назначали
"на каждом этапе деклассирует"
Гы
Конкурентный болид, способный выигрывать гонки, все показал - одна украденная у напарника победа за карьеру
и вопрос отпадает
Ну а разбить машину, это умеют и практикуют оба гонщика Феррари
«Чел! В паре Сайнс-Леклер , я как раз больше поддерживаю испанца!
Но голова на плечах есть , которая видит , что Леклер потенциально быстрее , когда не ошибается!»
Клоунада..