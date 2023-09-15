Макс Ферстаппен: «У нас большие проблемы с балансом машины»

Ферстаппен недоволен машиной в пятницу перед Гран-при Сингапура.

Пилот «Ред Булл» признал, что по итогам пятничных свободных заездов команде нужно работать, чтобы нивелировать отставание от лидеров.

«У нас были большие проблемы с балансом машины. Мы попробовали изменить некоторые настройки. Одно изменение помогло, второе нет. Тем не менее, нам так и не удалось подобрать оптимальный вариант настроек. Так что вечером нам будет, чем заняться.

Самая сложная пятница в сезоне? Да, ну, тут все дело в некоторых вещах, в которых мы пока не разобрались. Нам нужно все изучить.

Разумеется, завтра мы постараемся прибавить, но отставание кажется очень большим. Сегодня пилоты «Феррари» были очень быстры, но мы понимаем, что сами выступили гораздо хуже, чем ожидали», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» и Перес согласны: его машина и настройки максимально близки к Ферстаппену. Почему же Макс тогда настолько быстрее?