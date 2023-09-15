Фредерик Вассер: «Лучшая пятница «Феррари» в сезоне. Мне все равно, что с «Ред Булл» – у нас достаточно своей работы»

Фредерик Вассер высказался о лидерстве «Феррари» в практиках в Сингапуре.

и заняли две первые позиции по итогам обоих пятничных тренировок перед Гран-при Сингапура. Вассер выразил сдержанный оптимизм и подчеркнул, что его не заботят трудности « ».

«Во-первых, это, пожалуй, наша лучшая пятница с начала сезона. Немного неожиданно на такой трассе, но мы хорошо себя проявили.

Тем не менее, квалификация завтра, а не сегодня, и очень важно будет подготовиться и следить за шинами. Как бы то ни было, лучше начать уик-энд так, чем в середине пелотона.

Трудно сказать, поборемся ли мы на поул-позицию, потому что завтра все будет очень плотно. Надо заниматься своими делами – у нас есть пространство для прогресса, хотя, думаю, то же относится ко всем командам. Пока все хорошо, у обоих гонщиков сильный темп, это очень позитивный знак.

Я хочу, чтобы мы сосредоточились на себе, а не на других командах. Мне все равно, что происходит с «Ред Булл». У нас достаточно своей работы. Наверное, завтра [«Ред Булл»] найдет темп. Да, у команды сегодня очень трудный день, однако мы сосредоточены на себе и не думаем об остальных. Это не наше дело», – сказал руководитель Скудерии в интервью Sky Sport.

Гран-при Сингапура-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 8-й

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