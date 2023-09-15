Фернандо Алонсо: «Феррари» вне зоны досягаемости «Астон Мартин»

Теги Гран-при Италии Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо отметил скорость «Феррари» в практиках в Сингапуре.

Скудерия завершила первую и вторую тренировки на двух первых строчках. По мнению пилота «Астон Мартин», его команда не сможет бросить вызов «Феррари».

«Обычная пятница в Сингапуре, но было весело. Посмотрим, что будет завтра. Думаю, сегодня мы просто осваивались в машине и на трассе.

Полагаю, «Феррари» снова вне зоны досягаемости, она слишком быстра. «Ред Булл» будет быстр завтра, когда это имеет значение.

Так что да, борьба очень плотная. Можно стать пятым или шестым [в квалификации], а можно не пробиться в третий сегмент. Очень много машин в двух десятых, так что придется очень трудно. Нужно быть готовыми собрать круги во втором и третьем сегментах», – подвел итоги сессий двукратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо также прокомментировал изменение конфигурации трассы:

«На мой взгляд, так лучше. Трек стал чуть быстрее, ты набираешь темп на круге. Так что да, мне нравится».

Гран-при Сингапура-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 8-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий