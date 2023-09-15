Фернандо Алонсо: «Феррари» вне зоны досягаемости «Астон Мартин»
Фернандо Алонсо отметил скорость «Феррари» в практиках в Сингапуре.
Скудерия завершила первую и вторую тренировки на двух первых строчках. По мнению пилота «Астон Мартин», его команда не сможет бросить вызов «Феррари».
«Обычная пятница в Сингапуре, но было весело. Посмотрим, что будет завтра. Думаю, сегодня мы просто осваивались в машине и на трассе.
Полагаю, «Феррари» снова вне зоны досягаемости, она слишком быстра. «Ред Булл» будет быстр завтра, когда это имеет значение.
Так что да, борьба очень плотная. Можно стать пятым или шестым [в квалификации], а можно не пробиться в третий сегмент. Очень много машин в двух десятых, так что придется очень трудно. Нужно быть готовыми собрать круги во втором и третьем сегментах», – подвел итоги сессий двукратный чемпион «Формулы-1».
Алонсо также прокомментировал изменение конфигурации трассы:
«На мой взгляд, так лучше. Трек стал чуть быстрее, ты набираешь темп на круге. Так что да, мне нравится».
Гран-при Сингапура-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 8-й
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