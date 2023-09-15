Кристиан Хорнер: «Марко быстро понял, что слова о Пересе были неправильными. Даже в 80 лет не поздно учиться»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Авто

Кристиан Хорнер прокомментировал обобщения Гельмута Марко о южноамериканцах.

Советник «Ред Булл» назвал мексиканца Серхио Переса «южноамериканцем» и сообщил, что это является причиной низкой сосредоточенности гонщика.

«Комментарии были неправильными. Гельмут быстро это понял и извинился – как публично, так и напрямую перед Серхио. Жизнь постоянно чему-то учит, даже в 80 лет. Были сделаны выводы.

Чеко невероятно популярен в коллективе, он важный член команды, и я очень активно выступал за его подписание на сезон-2021. У него много поклонников по всему миру.

Мы относимся к такому очень серьезно и ответственно», – высказался руководитель «Ред Булл».

Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» не опубликовал заявление по поводу инцидента:

«Гельмут извинился. Он не сотрудник гоночной команды «Ред Булл», а относится к более широкой группе «Ред Булл», и группа выпустила заявление через свой канал ServusTV».

Также менеджер ответил на вопрос, ждут ли Марко санкции:

«Технически Гельмут – консультант группы, так что вопрос не ко мне. Конечно, мы обсудили ситуацию. Он сожалеет о своих словах, он извинился. Даже в 80 лет не поздно учиться».

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5 комментариев

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Рнпрл Аари
Вроде как повезло Марко каток отмены прошел мимо. Должен быть благодарен руководителям РБ и Пересу
+1
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ffmp
А в 20 уже все? Випс тоже по схожему делу вылетел из РБ год назад
+1
0
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Роман
Ответ Рнпрл Аари
Вроде как повезло Марко каток отмены прошел мимо. Должен быть благодарен руководителям РБ и Пересу
Свободный мир в виде возможности отмены 80-летнего деда 🤓
Был бы интересный кейс))
+1
0
+1
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Рнпрл Аари
Ответ Роман
Свободный мир в виде возможности отмены 80-летнего деда 🤓 Был бы интересный кейс))
Да удивляться нечему, вон Рубиаллеса отменили за поцелуй при праздновании
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Дмитрий Дудников
Ответ Рнпрл Аари
Да удивляться нечему, вон Рубиаллеса отменили за поцелуй при праздновании
Не смотрю футбол, сейчас загуглил, мельком просмотрел с чего началось. Его отменили, потому что девушка была против поцелуя, или просто за прелюдийный поцелуй?
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