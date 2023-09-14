Серхио Перес о стереотипах: «Марко извинился, ситуация в прошлом. Он не это имел в виду»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Авто

Серхио Перес заявил, что обсудил с Гельмутом Марко спорные высказывания.

Советник «Ред Булл» объяснил неудачи гонщика менталитетом и назвал подопечного «южноамериканцем», в то время как Перес является мексиканцем.

«Я поговорил с ним с глазу на глаз. Он извинился. Для меня это главное. Мы оставили ситуацию в прошлом. Я лично с ним общаюсь, поэтому точно знаю, что он не это имел в виду.

То, что он или я говорим прессе, отличается от личных разговоров. У нас хорошие отношения», – заверил Серхио.

Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»

Гельмут Марко официально извинился за высказывание о Пересе: «Мы не можем позволять себе обобщения по национальному и расовому признаку»

5 комментариев

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Schiaff1no
Марко объяснил, что хотел сказать ленивый североамериканец. Все в порядке
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Anastasia Smelova
Ну сейчас явно не в интересах Переса выставлять себя обиженкой и подбрасывать дров в огонь. Да и не так много простых васяток на западе поддержит условный движ "жизни мексиканцев важны", особо ничего с этого сейчас не поимеешь. После того как с гонками закончит, может, и выскажется.
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Volodya_A
"Дорогая, это не то, что ты подумала".
И многие делают вид что верят...
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Kasper N . P .
С глазу на глаз)) а Чеко хорош
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TravenS
Типичный Перес, ничего нового, человек без характера
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