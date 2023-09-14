Серхио Перес о стереотипах: «Марко извинился, ситуация в прошлом. Он не это имел в виду»

Серхио Перес заявил, что обсудил с Гельмутом Марко спорные высказывания.

Советник « » объяснил неудачи гонщика менталитетом и назвал подопечного «южноамериканцем», в то время как Перес является мексиканцем.

«Я поговорил с ним с глазу на глаз. Он извинился. Для меня это главное. Мы оставили ситуацию в прошлом. Я лично с ним общаюсь, поэтому точно знаю, что он не это имел в виду.

То, что он или я говорим прессе, отличается от личных разговоров. У нас хорошие отношения», – заверил Серхио.

Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»

Гельмут Марко официально извинился за высказывание о Пересе: «Мы не можем позволять себе обобщения по национальному и расовому признаку»