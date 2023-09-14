«Главным соперником Макса всегда был Льюис». Дэвид Култхард – о словах Хэмилтона про силу напарников Ферстаппена

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о текущем уровне выступлений .

Култхард отметил, что ему не очень понятны заявления о том, что у Ферстаппена за карьеру не было настолько сильных напарников, как у него самого:

«Макс всегда выделялся во время выступлений в младших формульных сериях. И с тех самых пор, как он попал в «Формулу-1» и выиграл свой первый Гран-при в 18 лет, если я правильно помню, вы сразу могли понять, что наблюдаете нечто особенное.

Это то, что можно было распознать, наблюдая за выступлениями Михаэля Шумахера или Айртона Сенны, или любого из этих ребят. Но что действительно впечатляет – так это насколько зрелым гонщиком Макс стал к 25 годам.

Я знаю, Льюис сделал несколько заявлений о том, что у Макса не было действительно сильных напарников по команде. Но, во-первых, это не так, а во-вторых, дело не в том кто является твоим напарником, а в том, кто является твоими конкурентами, соперниками. И главным соперником Макса был сам Льюис.

И мы видели в их исполнении невероятную борьбу колесо в колесо, невероятный уровень выступлений и отличные результаты. И не важно, за кого в данном случае вы болеете – за « », «Феррари» или кого-то другого».

Култхард также перечислил гонщиков, которые, как ему кажется, имеют шанс остановить победную серию Ферстаппена и « »:

«Льюис Хэмилтон и «Мерседес», Шарль и Карлос в «Феррари», Джордж Расселл, разумеется. «Феррари» – если они смогут разобраться со своими проблемами».

В «Формуле-1» больше нет рента-драйверов (выжил только один уникум). Как же так вышло?