Фернандо Алонсо о сезонах-2010/12: «Хотелось бы, чтобы тогда все сложилось немного иначе»

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Себастьян Феттель Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, жалеет ли об упущенных в прошлом возможностях выиграть больше титулов.

По словам Алонсо, который оба своих титула выиграл, выступая за «Рено», при наличии такой возможности он бы хотел вернуться в прошлое, чтобы стать чемпионом в составе «Феррари».

В 2010 году Алонсо, выступая за «Феррари», уступил Себастьяну Феттелю 4 очка, а в 2012 году отставание от все того же Феттеля составило 3 очка.

«С «Маклареном» мы тоже были близки к титулу. Все решило одно очко. Но на самом деле мы не заслуживали титула в том году – из-за того, какие вещи мы делали и как поступали.

В «Феррари» же, напротив, мы справлялись очень хорошо. С машиной, немного уступавшей конкурентам, мы боролись до самого конца сезона. Так что да, мне бы хотелось, чтобы тогда все сложилось немного иначе», – рассказал Алонсо.

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13 комментариев

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Орбит Орбит
2012 сезон Алонсо-лучший сезон по уровню выступлений, что видела формула 1 в исполнении пилота.
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Brigande
8 очков и был бы 5кратным . Хотя все и так всё понимают .Никто же в здравом уме не поставит Феттеля со своими 4мя титулами выше Фернандо , так что количество титулов не главное .Выдающаяся карьера великого гонщика .
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Alex Sin
Ответ Антон Якимцев
Хотелось бы чтоб и 2006 немного иначе сложился.
Сезон 2006 МиШу был просто неузнаваем. Допускал дикое количество невынужденных ошибок (такое ощущение, что просто устал и готовился завершить карьеру). А Алонсо как машина, брал всё что мог взять. Итог закономерен.
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Биомеханоид
Хорошо про Маков он, надо уметь признавать
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ЭЮЯ
Ответ Brigande
8 очков и был бы 5кратным . Хотя все и так всё понимают .Никто же в здравом уме не поставит Феттеля со своими 4мя титулами выше Фернандо , так что количество титулов не главное .Выдающаяся карьера великого гонщика .
Тогда никто толком не знал ни Феттеля, ни Алонсо. Не знал об их наследии. Не знали, что Феттель вчистую уступит партнёру по команде в 2014, а потом упустит титул с Феррари. Не знали, что Алонсо и в сорок лет будет претендентом на подиумы и победы, тем самым канонизировав свое имя, а Феттель, так и не взяв титул с другой командой, бесславно уйдёт на покой.
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Антон Якимцев
Хотелось бы чтоб и 2006 немного иначе сложился.
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mclaren-honda
Если Макларен не заслуживал титул в 2007м, то и ты не заслуживал его в 2010м после "Fernando is faster than you"
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*MVP*
Ответ Орбит Орбит
2012 сезон Алонсо-лучший сезон по уровню выступлений, что видела формула 1 в исполнении пилота.
соглашусь. абсолютно из каждой гонки выжимал все что мог, если его не выносили с трассы
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*MVP*
Ответ Brigande
8 очков и был бы 5кратным . Хотя все и так всё понимают .Никто же в здравом уме не поставит Феттеля со своими 4мя титулами выше Фернандо , так что количество титулов не главное .Выдающаяся карьера великого гонщика .
у Феттеля вся карьера не стоит сезона Алонсо 2012 года, о чем вообще речь...
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Scorpio
Ответ Антон Якимцев
Хотелось бы чтоб и 2006 немного иначе сложился.
где у шумахера в двух последних гонках сгорел мотор и был прокол колеса? (если память не подводит)
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Антон Якимцев
Ответ Scorpio
где у шумахера в двух последних гонках сгорел мотор и был прокол колеса? (если память не подводит)
Именно
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