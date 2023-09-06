Фернандо Алонсо о сезонах-2010/12: «Хотелось бы, чтобы тогда все сложилось немного иначе»

Пилот « » рассказал, жалеет ли об упущенных в прошлом возможностях выиграть больше титулов.

По словам Алонсо, который оба своих титула выиграл, выступая за «Рено», при наличии такой возможности он бы хотел вернуться в прошлое, чтобы стать чемпионом в составе «Феррари».

В 2010 году Алонсо, выступая за «Феррари», уступил Себастьяну Феттелю 4 очка, а в 2012 году отставание от все того же Феттеля составило 3 очка.

«С « » мы тоже были близки к титулу. Все решило одно очко. Но на самом деле мы не заслуживали титула в том году – из-за того, какие вещи мы делали и как поступали.

В «Феррари» же, напротив, мы справлялись очень хорошо. С машиной, немного уступавшей конкурентам, мы боролись до самого конца сезона. Так что да, мне бы хотелось, чтобы тогда все сложилось немного иначе», – рассказал Алонсо.

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