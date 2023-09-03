Андреа Стелла о контакте Норриса и Пиастри: «Это не соответствует тому, как выступают в «Макларене»
Руководитель «Малкарена» Андреа Стелла высказался о борьбе Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Италии.
«Контакта между двумя «Макларенами» никогда не должно происходить. Контакт был – а это не соответствует тому, как выступают в «Макларене».
Нужно просто проанализировать все, как это делается со всем, что касается технической и рациональной стороны гонок. Важно четко понимать, что ты считаешь приемлемым, а что – неприемлемым.
Дело не в эмоциях. Вы выступаете в гонках так же, как справляетесь с другими вещами. И очевидно, что для любого пилота есть нечто большее, чем он сам. Это команда.
Мне нужно все обдумать. Уверен, даже пилоты возьмут себя в руки ради нас в этой ситуации.
Выезд с пит-стопа, особенно на «харде», – это всегда сложновато. Оскар явно пытался увидеть, как сохранить позицию, но на непрогретых шинах это, возможно, вышло посложнее, чем он ожидал.
Так что, по-моему, мы можем с точностью сделать вывод, что это был небольшой просчет. Следовательно, значит, нет никаких проблем», – сказал Стелла.
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Зазывая ехавшего в секунде сзади Норриса на круг раньше Пиастри, стоило подумать, а не выедут ли оба гонщика команды в одно то же время (плюс-минус)? И, бинго!!! Выехали. И вот он контакт.
В чем был смысл? Реально маки в тот момент борьбу ни с кем не вели: Хэм оставался на трассе на убитом харде, Алонсо был заметно позади... Что мешало дать Пиастри проехать на этих шинах ещё 3-5 кругов? (контролируя отрыв от Алонсо)
Зачем нужно было именно такое решение??
в каком месте быстрее то?
Для МакЛарен сейчас самое важное - стабильно набирать очки и места и одновременно находить сильные и слабые места в машине. В обоих задачах на сегодня Норрис полезнее и продуктивнее. Именно поэтому некоторые решения принимаются в его пользу.
То есть гонщики равны, но Норрис немного равнее.
Здесь больше случайность произошла - пит стоп Норриса был на 7 десятых быстрее чем у Пиастри, именно из-за этой разницы они поравнялись к 1 повороту