Андреа Стелла о контакте Норриса и Пиастри: «Это не соответствует тому, как выступают в «Макларене»

Теги Гран-при Италии Макларен Формула-1 Андреа Стелла Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Руководитель «Малкарена» Андреа Стелла высказался о борьбе Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Италии.

«Контакта между двумя «Макларенами» никогда не должно происходить. Контакт был – а это не соответствует тому, как выступают в «Макларене».

Нужно просто проанализировать все, как это делается со всем, что касается технической и рациональной стороны гонок. Важно четко понимать, что ты считаешь приемлемым, а что – неприемлемым.

Дело не в эмоциях. Вы выступаете в гонках так же, как справляетесь с другими вещами. И очевидно, что для любого пилота есть нечто большее, чем он сам. Это команда.

Мне нужно все обдумать. Уверен, даже пилоты возьмут себя в руки ради нас в этой ситуации.

Выезд с пит-стопа, особенно на «харде», – это всегда сложновато. Оскар явно пытался увидеть, как сохранить позицию, но на непрогретых шинах это, возможно, вышло посложнее, чем он ожидал.

Так что, по-моему, мы можем с точностью сделать вывод, что это был небольшой просчет. Следовательно, значит, нет никаких проблем», – сказал Стелла.

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17 комментариев

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sportyara
Столкновение Норриса с Пиастри - вина полностью на команде, а не на гонщиках!
Зазывая ехавшего в секунде сзади Норриса на круг раньше Пиастри, стоило подумать, а не выедут ли оба гонщика команды в одно то же время (плюс-минус)? И, бинго!!! Выехали. И вот он контакт.
В чем был смысл? Реально маки в тот момент борьбу ни с кем не вели: Хэм оставался на трассе на убитом харде, Алонсо был заметно позади... Что мешало дать Пиастри проехать на этих шинах ещё 3-5 кругов? (контролируя отрыв от Алонсо)
Зачем нужно было именно такое решение??
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White Pardus
Ответ mclaren-honda
да уж, вернуть бы стратегов прошлых годов, например из Сочи-21
там не столько стратегия была виновата, сколько истерика Ландо. До сих пор в ушах его визг стоит..."не хочу! Не буду! МАМА!!!", когда зазывали в боксы на смену сликов на дождевые.
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Олег Карпов
Душат Пиастри не стесняясь,почему опять Норрис первым заезжает,когда впереди Пиастри?
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White Pardus
Я не понял - Нам горе-стратеги Фур со Стеллой достались? Сколько можно косячить?
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mclaren-honda
Ответ White Pardus
Я не понял - Нам горе-стратеги Фур со Стеллой достались? Сколько можно косячить?
да уж, вернуть бы стратегов прошлых годов, например из Сочи-21
+5
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mclaren-honda
Ответ White Pardus
там не столько стратегия была виновата, сколько истерика Ландо. До сих пор в ушах его визг стоит..."не хочу! Не буду! МАМА!!!", когда зазывали в боксы на смену сликов на дождевые.
а кстати да, ты прав его ж зазывали тогда в боксы...
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EAl
Столкновение это ладно. Главное - скорости опять не было. Максималки нету, темп слабый. Как и в спа, остальные просто проезжали мимо макларенов. Норис полгонки позорился за албоном, срезал повороты, но так и не смог обогнать. Уже никто не кричит что у макларена вторая по силе машина после редбул, как было после англии и венгрии. Последние три гонки показали что макларен где-то на 5 месте по скорости. Да, из них две трассы были скоростные - спа и монца, где у современного макларена объективно не было шансов, но два года назад они дубль на этой трассе завоевали. Предполагаю что следующий подиум возможен разве что в сузуке с её быстрыми поворотами.
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Олег Карпов
Ответ Алекс Клиторман
Потому что Норрис был быстрее, что тут непонятного?
квалу проиграл,Албона не обогнал,Хэмилтона пропустил
в каком месте быстрее то?
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orangevirus
Ответ Олег Карпов
квалу проиграл,Албона не обогнал,Хэмилтона пропустил в каком месте быстрее то?
Пиастри пока новичок, а Ландо уже давно в команде и является её лидером.
Для МакЛарен сейчас самое важное - стабильно набирать очки и места и одновременно находить сильные и слабые места в машине. В обоих задачах на сегодня Норрис полезнее и продуктивнее. Именно поэтому некоторые решения принимаются в его пользу.
То есть гонщики равны, но Норрис немного равнее.
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Alexey Konev
Ответ sportyara
Столкновение Норриса с Пиастри - вина полностью на команде, а не на гонщиках! Зазывая ехавшего в секунде сзади Норриса на круг раньше Пиастри, стоило подумать, а не выедут ли оба гонщика команды в одно то же время (плюс-минус)? И, бинго!!! Выехали. И вот он контакт. В чем был смысл? Реально маки в тот момент борьбу ни с кем не вели: Хэм оставался на трассе на убитом харде, Алонсо был заметно позади... Что мешало дать Пиастри проехать на этих шинах ещё 3-5 кругов? (контролируя отрыв от Алонсо) Зачем нужно было именно такое решение??
очевидно же, хотели поменять их местами
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mclaren-honda
Ответ sportyara
Столкновение Норриса с Пиастри - вина полностью на команде, а не на гонщиках! Зазывая ехавшего в секунде сзади Норриса на круг раньше Пиастри, стоило подумать, а не выедут ли оба гонщика команды в одно то же время (плюс-минус)? И, бинго!!! Выехали. И вот он контакт. В чем был смысл? Реально маки в тот момент борьбу ни с кем не вели: Хэм оставался на трассе на убитом харде, Алонсо был заметно позади... Что мешало дать Пиастри проехать на этих шинах ещё 3-5 кругов? (контролируя отрыв от Алонсо) Зачем нужно было именно такое решение??
Команда сказала что не хотели чтобы Алонсо сделал андеркат и обогнал Норриса

Здесь больше случайность произошла - пит стоп Норриса был на 7 десятых быстрее чем у Пиастри, именно из-за этой разницы они поравнялись к 1 повороту
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Иванофф
Был просчет и нет проблем.
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swerh
Эпизод неприятный, но ничего страшного в этом нет. Такие гоночные инциденты случаются. Напрягаться надо, когда такие вещи повторяются системно, чего по сезону между Норрисом и Пиастри не было, при том что они часто по ходу гонок как раз рядом оказывались. Так не надо раздувать. Бывает, че.
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mclaren-honda
Ответ Олег Карпов
Душат Пиастри не стесняясь,почему опять Норрис первым заезжает,когда впереди Пиастри?
Хотели прикрыть Норриса от атак Алонсо. Очевидно что просчитались
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