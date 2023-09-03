Андреа Стелла о контакте Норриса и Пиастри: «Это не соответствует тому, как выступают в «Макларене»

Руководитель «Малкарена» высказался о борьбе и на Гран-при Италии.

«Контакта между двумя «Макларенами» никогда не должно происходить. Контакт был – а это не соответствует тому, как выступают в « ».

Нужно просто проанализировать все, как это делается со всем, что касается технической и рациональной стороны гонок. Важно четко понимать, что ты считаешь приемлемым, а что – неприемлемым.

Дело не в эмоциях. Вы выступаете в гонках так же, как справляетесь с другими вещами. И очевидно, что для любого пилота есть нечто большее, чем он сам. Это команда.

Мне нужно все обдумать. Уверен, даже пилоты возьмут себя в руки ради нас в этой ситуации.

Выезд с пит-стопа, особенно на «харде», – это всегда сложновато. Оскар явно пытался увидеть, как сохранить позицию, но на непрогретых шинах это, возможно, вышло посложнее, чем он ожидал.

Так что, по-моему, мы можем с точностью сделать вывод, что это был небольшой просчет. Следовательно, значит, нет никаких проблем», – сказал Стелла.

Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й