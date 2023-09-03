Серхио Перес: «Мы добились большого прогресса в работе с настройками болида»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Италии, признав, что был удивлен конечным результатом.
По словам Переса, он сомневался в том, что ему удастся обогнать обоих пилотов «Феррари», учитывая преимущество соперников в скорости на прямых.
«Обгонять было очень сложно, нам сильно не хватало скорости на прямых. Я близко подбирался к сопернику в «Параболике», но этого оказывалось недостаточно.
Я постоянно оказывался в 0,3 секунды от соперника. При этом я понимал, что отрыв в 0,2 секунды даст мне шанс, а вот при отрыве в 0,3 секунды я не успею подобраться достаточно близко (к концу прямой). Так что то, что в итоге я сумел обогнать и Шарля Леклера, и Карлоса Сайнса – это довольно безумно, учитывая то, как сильно мне пришлось нагрузить шины.
Как я уже говорил, мы добились большого прогресса в работе с настройками болида. И я стал чувствовать себя намного комфортнее», – рассказал Перес.
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