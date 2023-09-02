Серхио Перес: «Учитывая, что мы начинали квалификацию вслепую, мы провели приличную сессию»

Теги Гран-при Италии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес объяснил пятое место в квалификации к Гран-при Италии проблемами, возникшими в финальной практике.

«Учитывая ситуацию в виде пропуска третьей практики и того, что мы начинали квалификацию вслепую, мы провели приличную сессию.

Я не проехал на новом «софте» перед квалификацией – это неидеальный день, но что есть, то есть. Если вы впервые оказываетесь на «софте» в третьем сегменте, то вы на шаг позади остальных.

С учетом погрешности мы подготовились не лучшим образом, но у нас был сильный темп [в пятницу]. Все выглядело великолепно, но, к сожалению, у нас не получилось показать, на что мы были способны.

Подобное [проблемы в практике] случается – это портит ситуацию и создает проблемы при настройке болида. К сожалению, у нас также были неполадки с мотором, так что мы были вынуждены поменять его – пришлось через многое пройти», – сказал Перес.

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2 комментария

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