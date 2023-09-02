Нико Росберг: «Леклер не должен был дважды «вытягивать» Сайнса. Политическая ошибка Шарля»

Нико Росберг считает, что Шарль Леклер допустил «политическую» ошибку.

Леклер ехал первым в обоих попытках в заключительной части квалификации к , и его напарник по «Феррари» завоевал поул. После сессии руководитель Скудерии Фредерик Вассер отметил, что Леклеру было лучше ехать без слипстрима.

«Я помню, что у Фреда иногда особые взгляды, но в данном случае я бы сказал, что это абсолютно неверно. Мы знаем, что слипстрим – огромное подспорье.

Я считаю, что Шарль Леклер, пожалуй, допустил ошибку в плане внутрикомандной политики. Не должно такого случаться, что он «вытягивает Карлоса дважды подряд в третьем сегменте на трассе вроде «Монцы». Он должен был заранее убедиться, что в заключительной части квалификации попытки распределятся как минимум один на один. Он допустил ошибку», – заявил чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.

также поделился мыслями о скорости Сайнса:

«Он так здорово выступает весь уик-энд и провел последнюю попытку под невероятным давлением. Ты в «Феррари», в каком-то смысле фаворит. То, как он собрал все воедино, впечатлило».

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