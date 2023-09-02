Нико Росберг: «Леклер не должен был дважды «вытягивать» Сайнса. Политическая ошибка Шарля»

Теги Гран-при Италии Феррари Нико Росберг Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Нико Росберг считает, что Шарль Леклер допустил «политическую» ошибку.

Леклер ехал первым в обоих попытках в заключительной части квалификации к Гран-при Италии, и его напарник по «Феррари» Карлос Сайнс завоевал поул. После сессии руководитель Скудерии Фредерик Вассер отметил, что Леклеру было лучше ехать без слипстрима.

«Я помню, что у Фреда иногда особые взгляды, но в данном случае я бы сказал, что это абсолютно неверно. Мы знаем, что слипстрим – огромное подспорье.

Я считаю, что Шарль Леклер, пожалуй, допустил ошибку в плане внутрикомандной политики. Не должно такого случаться, что он «вытягивает Карлоса дважды подряд в третьем сегменте на трассе вроде «Монцы». Он должен был заранее убедиться, что в заключительной части квалификации попытки распределятся как минимум один на один. Он допустил ошибку», – заявил чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.

Нико также поделился мыслями о скорости Сайнса:

«Он так здорово выступает весь уик-энд и провел последнюю попытку под невероятным давлением. Ты в «Феррари», в каком-то смысле фаворит. То, как он собрал все воедино, впечатлило».

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5 комментариев

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Scorpio
Да ладно, хороший человек, без черных мыслей помог напарнику. Все равно сезон в мусорку.
Это только нищие со спортса его хейтят
+26
-3
+23
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Кирилл Конопельченко
Интриган, прекращай набрасывать на вентилятор.
Всё у них хорошо на домашнем этапе. Оба отлично отработали квалу, без ошибок проехать гонку и можно обоим подняться на подиум.
+10
-4
+6
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Марат Кагин
у них вроде договоренность, что через гран при выбирают кто едет первым. скорее всего очередь выпала на сайнца
+4
-2
+2
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asnerd
я тоже не понял момент, Шарль вроде первый еомер команды, кто бы что ни говорил, и тут всю квалификацию раздаёт слипстрим ... феррари как обычно себя переиграли
+3
-1
+2
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