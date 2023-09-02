Шарль Леклер: «Первое место Сайнса – прекрасная новость для «Феррари»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к , в которой занял третье место.

«Со своей стороны могу сказать, что ощущения, как и у наших болельщиков, поразительные. Хотя со своей стороны я все-таки немного разочарован, ведь мне, очевидно, хотелось быть первым. Но первое место Карлоса – это прекрасная новость для «Феррари», он весь уик-энд демонстрирует невероятный уровень.

В квалификации мне удалось собрать все воедино, продемонстрировать цельное выступление, я этому рад. Мы вообще можем быть довольны, особенно учитывая то, какие у меня были трудности.

Ну а болельщики просто невероятны. Я редко улыбаюсь после третьего места, но видя такую поддержку болельщиков ты испытываешь невероятные ощущения», – рассказал Леклер.

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