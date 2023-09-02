Шарль Леклер: «Первое место Сайнса – прекрасная новость для «Феррари»

Теги Гран-при Италии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, в которой занял третье место.

«Со своей стороны могу сказать, что ощущения, как и у наших болельщиков, поразительные. Хотя со своей стороны я все-таки немного разочарован, ведь мне, очевидно, хотелось быть первым. Но первое место Карлоса – это прекрасная новость для «Феррари», он весь уик-энд демонстрирует невероятный уровень.

В квалификации мне удалось собрать все воедино, продемонстрировать цельное выступление, я этому рад. Мы вообще можем быть довольны, особенно учитывая то, какие у меня были трудности.

Ну а болельщики просто невероятны. Я редко улыбаюсь после третьего места, но видя такую поддержку болельщиков ты испытываешь невероятные ощущения», – рассказал Леклер.

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3 комментария

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Дмитрий Дудников
Если старт без происшествий, то от Ферзя не уйти, удержится два круга и применит DRS. Да и вообще темп, в гонке, у RB стабильно лучше. А то и на старте обгонит.
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Ascari
Молодец испанец, свой максимум в квале даже перевыполнил. В гонке феры конечно откатятся назад, но сегодня у них праздник))
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Schiaff1no
Ответ Ascari
Молодец испанец, свой максимум в квале даже перевыполнил. В гонке феры конечно откатятся назад, но сегодня у них праздник))
По-хорошему вообще лучше не соревноваться, пропустить Макса в начале и катить по чистой трассе с Леклером в зоне ДРС, но это же фуры. Точно что-нибудь вычудят
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