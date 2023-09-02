Фредерик Вассер: «Самое важное будет завтра»

Руководитель «Феррари» подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, где Карлос Сайнс взял поул, а Шарль Леклер стал третьим.

«Это хороший шаг вперед – это первый шаг, но не самый важный. Самое важное будет завтра.

Я все еще убежден, что без слипстрима лучше. Конечно, на прямой вы видите преимущество слипстрима, но в то же время есть недостатки.

Макс [Ферстаппен] тоже был без слипстрима. [Так что] мы сделали все правильно», – сказал Вассер.

Также Фредерик объяснил, почему « » избежала наказания за превышение времени круга. Ранее ФИА заявила, что в квалификации в Монце время круга не должно превышать 1.41,000:

«По правилам можно превысить время, если вы замедляетесь, чтобы кого-то пропустить. Именно это мы и сделали».

Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й