Фредерик Вассер: «Самое важное будет завтра»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, где Карлос Сайнс взял поул, а Шарль Леклер стал третьим.
«Это хороший шаг вперед – это первый шаг, но не самый важный. Самое важное будет завтра.
Я все еще убежден, что без слипстрима лучше. Конечно, на прямой вы видите преимущество слипстрима, но в то же время есть недостатки.
Макс [Ферстаппен] тоже был без слипстрима. [Так что] мы сделали все правильно», – сказал Вассер.
Также Фредерик объяснил, почему «Феррари» избежала наказания за превышение времени круга. Ранее ФИА заявила, что в квалификации в Монце время круга не должно превышать 1.41,000:
«По правилам можно превысить время, если вы замедляетесь, чтобы кого-то пропустить. Именно это мы и сделали».
Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
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