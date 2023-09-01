Джордж Расселл: «Нужно прибавлять в работе с шинами «софт»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии.
Расселл отметил, что остался доволен темпом болида на длинной дистанции.
«Машина работала достаточно хорошо, но нам нужно немного прибавить в работе с шинами «софт». Темп с полными баками смотрится очень сильно, так что завтра сосредоточимся на том, чтобы найти больше квалификационной скорости.
Вообще здорово вернуться в Монцу и гонять на таких высоких скоростях. По своим характеристикам эта трасса сильно отличается от «Зандворта», и адаптироваться к смене условий весьма интересно», – рассказал Расселл.
А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?
Комментарии