Ферстаппен повторил рекорд Михаэля Шумахера, реализовав 12-й поул подряд

Гонщик «Ред Булл» повторил очередной рекорд «Формулы-1».

Ферстаппен выиграл домашний и выиграл 12-ю гонку подряд, которую он начинал с поула. Таким образом, Макс повторил достижение Михаэля Шумахера, установленное в 2003-2004 годах.

На счету нидерландца 28 поулов и 46 побед, у немецкого гонщика 68 поулов и 91 победа.

Победа в Зандворте стала для Ферстаппена 11-й в 2023 году – столько же Макс одержал в 2021-м, а пилот «Мерседеса» в 2014-м, 2018-м, 2019-м и 2020-м. Больше выигрышей за сезон было лишь у (13 в 2004-м), (13 в 2013-м) и самого Макса в прошлом году (15).

Двукратный чемпион мира вышел на седьмое место в истории по количеству кругов лидирования за сезон (628), превзойдя собственный прошлогодний результат (616). До показателя Макса 2021 года осталось 24 круга, до рекорда Феттеля в 2011-м – 111.

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: Макс повторил мощнейший рекорд «Ф-1» по числу побед подряд