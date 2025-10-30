Гельмут Марко о шансах на титул: «Преимущество «Ред Булл» в том, что все зависит от Ферстаппена»

Марко оценил шансы на титул.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает, что Макс Ферстаппен сохраняет хорошие шансы на то, чтобы выиграть чемпионат 2025 года.

По мнению Марко, преимуществом Ферстаппена является то, что он действует один при поддержке всей команды, в то время как пилоты «Макларена» продолжают бороться и друг против друга.

«Мы больше не видим того, чтобы на трассе у одной команды было очевидное преимущество в скорости. Так что у «Ред Булл » по-прежнему остаются шансы на титул.

Я надеюсь, что два пилота «Макларена » продолжат придерживаться своих «правил папайи. Наше же преимущество в том, что все зависит от Макса Ферстаппена , так что у «Ред Булл» остаются шансы на титул», – рассказал Марко.

