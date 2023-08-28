Оскар Пиастри о Гран-при Нидерландов: «Эта гонка стала своего рода боевым крещением в дебютном сезоне»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Нидерландов.

Пиастри признал, что это была самая трудная для него гонка за карьеру в «Формуле-1».

«Гонка получилась хаотичной. И то, что обе наши машины смогли попасть в очковую зону, не разбившись – это уже неплохо. Может быть, мы могли бы чуть лучше использовать некоторые возможности, да и пара ошибок с моей стороны тоже не помогли делу.

В любом случае, это очень полезный опыт, мы можем многому научиться. У меня уже было много сумасшедших гонок, но этот заезд стал своего рода боевым крещением в дебютном сезоне.

Я явно не помог себе и аварией во второй практике, каждый день становится очень важным с точки зрения обучения новым вещам в «Формуле-1». В идеале мне не следовало отправлять болид в стену только для того, чтобы узнать, как сильно такой инцидент повредит мне на дистанции всего гоночного уик-энда. Но теперь я это знаю.

Так что да, я бы изменил пару вещей, будь у меня такая возможность. Однако, оценивая ситуацию в целом, получить пару очков по итогам такой безумной гонки – это неплохо», – рассказал Пиастри.

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