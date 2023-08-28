Гельмут Марко: «Пересу повезло, он не добрался бы до финиша без красного флага»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Гельмут Марко прокомментировал неудачу Серхио Переса на Гран-при Нидерландов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу, в то время как Перес стал лишь четвертым. В конце гонки мексиканец дошел до контакта с барьерами в первом повороте, а затем столкнулся со стеной на пит-лейн.

«Ему все равно повезло с пит-стопом, потому что он довольно сильно врезался при въезде на пит-лейн. Более того, был еще штраф, потому что он опоздал с торможением. Ему все равно повезло. Без красного флага он бы не добрался до финиша», – заявил советник «Ред Булл» в эфире Viaplay.

В то же время Марко подтвердил лояльность команды по отношению к своему второму пилоту:

«Мы все еще чувствуем уверенность в нем, и ему нужно финишировать вторым по итогам сезона. Тем не менее, он сам оказывает на себя давление. Но да, честно сказать, любому напарнику Макса тяжело».

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2 комментария

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Рнпрл Аари
Алонсо с Астоном это как Макс с РБ, только болид чуть медленнее, если Астоны найдут скорость а Чего продолжит тупить то и второе место не долго за ним
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Mortimer1
Ответ Рнпрл Аари
Алонсо с Астоном это как Макс с РБ, только болид чуть медленнее, если Астоны найдут скорость а Чего продолжит тупить то и второе место не долго за ним
Алонсо бы третье место спасти от мерседеса. Сегодня повезло и приехал на подиум, а завтра будет снова мечтать чтобы хотя бы в очки заехать.

Чеко не повезло с последними пит-стопами и разворотом. Но смог удержать машину и вернуться.
Еще бы пару кругов с красными флагами затянули и половина болидов была бы в гравии.
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