Гельмут Марко: «Пересу повезло, он не добрался бы до финиша без красного флага»

Гельмут Марко прокомментировал неудачу Серхио Переса на Гран-при Нидерландов.

Пилот « » одержал победу, в то время как Перес стал лишь четвертым. В конце гонки мексиканец дошел до контакта с барьерами в первом повороте, а затем столкнулся со стеной на пит-лейн.

«Ему все равно повезло с пит-стопом, потому что он довольно сильно врезался при въезде на пит-лейн. Более того, был еще штраф, потому что он опоздал с торможением. Ему все равно повезло. Без красного флага он бы не добрался до финиша», – заявил советник «Ред Булл» в эфире Viaplay.

В то же время подтвердил лояльность команды по отношению к своему второму пилоту:

«Мы все еще чувствуем уверенность в нем, и ему нужно финишировать вторым по итогам сезона. Тем не менее, он сам оказывает на себя давление. Но да, честно сказать, любому напарнику Макса тяжело».

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