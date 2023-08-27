Кристиан Хорнер об андеркате для Ферстаппена: «Больше рисковал Перес, потому что Макс отыграл семь секунд за три круга»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему на Гран-при Нидерландов команда во время второй волны пит-стопов отдала предпочтение Максу Ферстаппену.

После перехода на промежуточные шины в начале гонки Серхио Перес вышел в лидеры, однако при возвращении на «слики» «Ред Булл» зазвали первым Ферстаппена – это позволило голландцу провести андеркат и оказаться впереди Переса.

«Была пара причин такого решения: очевидно, позади нас ехал [Фернандо] Алонсо, который тоже собирался перейти на «слики», и, по-моему, позади него еще был [Пьер] Гасли. Нам хватало темпа для андерката.

Если бы мы первым позвали Переса, а Ферстаппена – вторым, то мы бы рисковали выехать на первом и четвертом месте. Больше рисковал Чеко, потому что Макс отыграл семь секунд за три круга. Его первый круг после пит-стопа был таким быстрым, мы слегка удивились тому, что Макс обогнал Чеко. Так много происходит в таких нестабильных условиях», – сказал Хорнер.

Также Кристиан прокомментировал 5-секундный штраф Переса – из-за которого мексиканец потерял подиум и стал четвертым.

«Ему просто жутко не повезло, потому что, судя по всему, он получил штраф за превышение скорости на пит-лейне, когда заезжал в боксы перед появлением красного флага. Он врезался в стену, поэтому пришлось починить его машину. Получить 5-секундный штраф, когда ты серфишь, а не ускоряешься, – очень сурово для него. Он заслуживает быть на подиуме».  

Серхио Перес об андеркате для Ферстаппена: «Уверен, тут есть причина»

4 комментария

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Igor T.
По 2 секунды с круга на одинаковых машинах не отыгрывается
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Дмитрий Дудников
Ответ Igor T.
По 2 секунды с круга на одинаковых машинах не отыгрывается
Даже в дождь?
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Alex Sin
В дождь Перес был просто никакой, отсюда и отрыв.
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Ipkis431
Ответ Igor T.
По 2 секунды с круга на одинаковых машинах не отыгрывается
На одном из первых кругов было 4 секунды. Специально заскринил, жаль здесь нельзя отправить))
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