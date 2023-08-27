Кристиан Хорнер об андеркате для Ферстаппена: «Больше рисковал Перес, потому что Макс отыграл семь секунд за три круга»

Руководитель «Ред Булл» объяснил, почему на команда во время второй волны пит-стопов отдала предпочтение .

После перехода на промежуточные шины в начале гонки Серхио Перес вышел в лидеры, однако при возвращении на «слики» « » зазвали первым Ферстаппена – это позволило голландцу провести андеркат и оказаться впереди Переса.

«Была пара причин такого решения: очевидно, позади нас ехал [Фернандо] Алонсо, который тоже собирался перейти на «слики», и, по-моему, позади него еще был [Пьер] Гасли. Нам хватало темпа для андерката.

Если бы мы первым позвали Переса, а Ферстаппена – вторым, то мы бы рисковали выехать на первом и четвертом месте. Больше рисковал Чеко, потому что Макс отыграл семь секунд за три круга. Его первый круг после пит-стопа был таким быстрым, мы слегка удивились тому, что Макс обогнал Чеко. Так много происходит в таких нестабильных условиях», – сказал Хорнер.

Также Кристиан прокомментировал 5-секундный штраф Переса – из-за которого мексиканец потерял подиум и стал четвертым.

«Ему просто жутко не повезло, потому что, судя по всему, он получил штраф за превышение скорости на пит-лейне, когда заезжал в боксы перед появлением красного флага. Он врезался в стену, поэтому пришлось починить его машину. Получить 5-секундный штраф, когда ты серфишь, а не ускоряешься, – очень сурово для него. Он заслуживает быть на подиуме».

Серхио Перес об андеркате для Ферстаппена: «Уверен, тут есть причина»