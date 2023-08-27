Джордж Расселл: «Сегодня мы явно упустили большую возможность»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Нидерландов, где сошел под конец гонки, но попал в финальный протокол – на 17-е место.

«Довольно разочаровывающий день. У нас была такая быстрая машина, но [стратегические] решения и погода были против нас, так что нужно изучить, что мы могли бы сделать лучше – потому что сегодня мы явно упустили большую возможность.

Мы ожидали, что дождь будет идти минуту-две, а он шел 10 минут. Я думал, что смогу продержаться еще круг или два, если бы дождь шел минуту или две – но вышло не так.

Мы бы предпочли, чтобы в плохой день у нас оказалась быстрая машина, а не наоборот. Мы упустили большую возможность», – сказал Расселл.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й