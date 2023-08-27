Джордж Расселл: «Сегодня мы явно упустили большую возможность»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Нидерландов, где сошел под конец гонки, но попал в финальный протокол – на 17-е место.

«Довольно разочаровывающий день. У нас была такая быстрая машина, но [стратегические] решения и погода были против нас, так что нужно изучить, что мы могли бы сделать лучше – потому что сегодня мы явно упустили большую возможность.

Мы ожидали, что дождь будет идти минуту-две, а он шел 10 минут. Я думал, что смогу продержаться еще круг или два, если бы дождь шел минуту или две – но вышло не так.

Мы бы предпочли, чтобы в плохой день у нас оказалась быстрая машина, а не наоборот. Мы упустили большую возможность», – сказал Расселл.

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4 комментария

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<~Inter~>
с тактикой для Рассела Мерседес наошибался слишком сильно
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Александр Деев
Да, для Жоры сегодня кажется были приняты все неверные решения.
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WINWOLF
Пожалуй, главный лузер гонки с точки зрения результата - старт с высокой позиции, потом провал на дно из-за стратегов, потом медленный прорыв на неплохие позиции и проигрыш всех полимеров под финиш гонки. Пора чистить карму)
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grag68
Всегда считал что в мерсе просто клоуны. Это надо было умудриться слить подиум. Хуже наверное только германи19
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