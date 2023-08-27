Макс Ферстаппен о победе на домашнем Гран-при: «От тебя всегда ждут хорошего выступления – очень рад тому, что сумел выиграть»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Нидерландов.

Ферстаппен отметил, что остался очень доволен победой на домашнем этапе, особенно в столь непростых условиях.

«Невероятно. Хотя погодные условия явно не собирались облегчать нам жизнь, так что принимать верные решения было непросто. Я невероятно горжусь результатом.

У меня мурашки начали бегать по коже еще в момент исполнения национального гимна перед стартом. И несмотря на всю непогоду, дождь и так далее, болельщики продолжали нас поддерживать. Атмосфера на автодроме невероятная.

Я получил большое удовольствие в этот уик-энд. Хотя это всегда тяжело. От тебя ждут хорошего выступления (на домашнем этапе) и я очень рад тому, что сумел выиграть», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и повторил рекорд Феттеля по числу побед подряд

2 комментария

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Philatelist79
С победой!
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