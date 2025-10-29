  • Спортс
  • Чандок предложил поменять конфигурацию первых поворотов в Мехико из-за постоянных срезок
Чандок предложил поменять конфигурацию первых поворотов в Мехико из-за постоянных срезок

Трассу в Мексике предложили скорректировать после проездов пилотов по траве.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Карун Чандок напомнил, что на Гран-при Мехико постоянно срезают первые повороты.

Эксперт поделился своим решением.

«Год за годом мы наблюдаем, как первая связка поворотов в Мексике вызывает проблемы. Если бы ее сделали более похожей на первые повороты в Бахрейне, стало бы лучше.

(Простите за корявый рисунок, но суть вы поняли!)» – написал Карун, приложив свою схему.

Джордж Расселл: «Если бы в Мексике был гравий, никто бы не резал повороты. Сейчас это похоже на гонки на газонокосилках»

Джордж Расселл: «Мог финишировать третьим. Но те, кто следовал правилам, проиграли»

Фото: соцсети Каруна Чандока

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Каруна Чандока
logoГран-при Мексики
logoФормула-1
трассы
Гран-при Бахрейна
logoКарун Чандок
