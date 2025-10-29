Чандок предложил поменять конфигурацию первых поворотов в Мехико из-за постоянных срезок

Трассу в Мексике предложили скорректировать после проездов пилотов по траве.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Карун Чандок напомнил, что на Гран-при Мехико постоянно срезают первые повороты.

Эксперт поделился своим решением.

«Год за годом мы наблюдаем, как первая связка поворотов в Мексике вызывает проблемы. Если бы ее сделали более похожей на первые повороты в Бахрейне , стало бы лучше.

(Простите за корявый рисунок, но суть вы поняли!)» – написал Карун, приложив свою схему.

Фото: соцсети Каруна Чандока