Брандл и Вильнев согласились, что Леклера следовало наказать в Мексике, но разошлись в оценке действий Ферстаппена на старте

Брандл и Вильнев высказались о срезках Леклера и Ферстаппена.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл обсудил с чемпионом 1997 года Жаком Вильневом старт Гран-при Мехико.

По мнению канадца, стюарды поступили верно, не наказав Макса Ферстаппена из «Ред Булл » за срезку, но ошиблись с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером .

«Нужно ли было их наказывать? Макса – нет, потому что он и так был впереди Расселла, а затем отдал все [другие] позиции. Так что все в порядке.

Леклера – да, ведь он на самом деле был позади Льюиса [Хэмилтона в первом повороте]. Он даже не пытался попасть в поворот, осознав: «О, это же мой напарник, мне ничего не будет», – заявил Вильнев.

«[Леклер –] 100 процентов, да. Макс [тоже] должен был получить штраф. У Макса не было намерения попасть в поворот. Видно было, что он даже ускоряется – должен признать, он очень искусно пилотировал на траве. Но Макс вообще не пытался проехать первый, второй и третий повороты, поэтому заслуживал наказания», – отреагировал Брандл.

Вильнев ответил коллеге:

«Я не согласен, но лишь отчасти. Проблема в том, что намерения сложно описать в правилах. А по букве регламента [Ферстаппен] был впереди Джорджа [Расселла], вернул позицию Хэмилтону. По правилам он не заслуживал штраф.

И как поступать? Следовать правилам или опираться на наше понимание того, что правильно, а что нет? Прямо сейчас выбора нет, надо следовать тем правилам, которые имеются, и они написаны очень плохо».

Оба эксперта согласились, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон справедливо получил десятисекундное наказание в другом эпизоде – за срезку в борьбе с Ферстаппеном.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

Лидеры «Ф-1» дружно срезали повороты, но наказали только Хэмилтона. Неужели справедливо?