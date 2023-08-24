Гельмут Марко о досрочном титуле: ««Наша цель – выиграть чемпионат. Когда именно это случится не имеет значения»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о настрое команды перед началом второй половины сезона.

По словам Марко, для команды и Ферстаппена не имеет значения, за сколько гонок до окончания сезона будет выигран чемпионат:

«Наша цель – выиграть чемпионат. Когда именно это случится не имеет значения. Так что мы оставим другим заниматься подсчетами.

Сейчас наше главное преимущество в том, что позади конкуренты постоянно сменяют друг друга на втором месте. Из-за этого мы смотримся только сильнее, а еще это увеличивает шансы Чеко Переса на второе место».

При этом Марко намекнул, что место Переса в команде на сезон-2024 пока не гарантировано, хотя о факте наличия контракта говорил Кристиан Хорнер:

«В «Формуле-1» нет такого понятия как сто процентная вероятность. Ее просто не существует. Всегда бывают какие-то ситуации, связанные с уровнем выступлений и результатов, о которых можно говорить. Мы изучим ситуацию и обсудим все по ходу гоночного уик-энда в Зандворте. После этого мы будем знать больше».

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1 комментарий

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Minuvert
Марко, своими психологическими играми, совсем почву выбьет из под ног мексиканца.
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