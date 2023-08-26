Серхио Перес: «Мы ошиблись со стратегией, когда пытались атаковать два круга подряд»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов.

Также Перес поделился мнением о своих перспективах в гонке с учетом старта с седьмой позиции.

«Квалификация очень часто прерывалась, много времени пришлось ждать, просто сидя в боксах. Да, солнце вышло из-за туч, но было трудно определить, насколько на самом деле высохла трасса.

Думаю, мы ошиблись со стратегией, когда пытались атаковать два круга подряд. И слишком нагрузили шины. Хотя после сессии рассуждать о правильной стратегии всегда проще.

Мы стартуем седьмыми. Цель на гонку – сильно стартовать и постараться отыграться в дальнейшем. Хотя с учетом того, как много вокруг нас быстрых машин, добиться серьезного прогресса будет непросто. Но я уверен, что у нас все получится.

«Уильямс» тоже очень быстр, они проводят отличный уик-энд. Они очень быстры на прямых, так что посмотрим, что мы сможем с ними сделать», – рассказал Перес.

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2 комментария

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Project2000
прикольно - у мекса непреодолимые проблемы с машиной, которая по итогам сезона станет лучшей в истории Ф1. как он умудряется так лажать?
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