Серхио Перес: «Мы ошиблись со стратегией, когда пытались атаковать два круга подряд»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

Также Перес поделился мнением о своих перспективах в гонке с учетом старта с седьмой позиции.

«Квалификация очень часто прерывалась, много времени пришлось ждать, просто сидя в боксах. Да, солнце вышло из-за туч, но было трудно определить, насколько на самом деле высохла трасса.

Думаю, мы ошиблись со стратегией, когда пытались атаковать два круга подряд. И слишком нагрузили шины. Хотя после сессии рассуждать о правильной стратегии всегда проще.

Мы стартуем седьмыми. Цель на гонку – сильно стартовать и постараться отыграться в дальнейшем. Хотя с учетом того, как много вокруг нас быстрых машин, добиться серьезного прогресса будет непросто. Но я уверен, что у нас все получится.

«Уильямс» тоже очень быстр, они проводят отличный уик-энд. Они очень быстры на прямых, так что посмотрим, что мы сможем с ними сделать», – рассказал Перес.

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