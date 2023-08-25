Льюис Хэмилтон: «Не ждем, что сможем легко победить «Ред Булл», но мы можем быть близки к ним»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Хэмилтон также оценил перспективы « » побороться с «Ред Булл» за победу.

«Думаю, «Ред Булл» здесь немного быстрее нас, как и всегда в этом сезоне. Я конечно не жду, что мы легко сможем победить их, но я думаю, что мы можем быть близки. Мы хотим как можно быстрее набрать оптимальную скорость, ведь обгонять на этой трассе весьма непросто. Было бы здорово оказаться в топ-3 по итогам квалификации – посмотрим, как мы поработаем сегодня вечером.

Полагаю, мы способны понемногу прибавить во всех областях. То есть, сегодня соперники из «Макларена» были намного быстрее нас на первом секторе. Думаю, главным фактором здесь будет работа с шинами. Потому что шины перегреваются, ты стараешься выжать из них максимум и удержать в нужном рабочем диапазоне на момент начала круга. Сегодня нам не хватало темпа на первом секторе, зато на последнем секторе мы были очень быстры. Так что это вопрос поиска оптимального баланса», – рассказал Хэмилтон.

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: «Макларен» Сенны и Проста повергнут, до рекорда Феттеля один шаг