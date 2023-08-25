«Астон Мартин» привез самые существенные обновления на Гран-при Нидерландов

« » начинает вторую часть сезона-2023 с наиболее серьезными новинками.

На Гран-при Нидерландов команда Фернандо Алонсо привезла новое днище (изменения коснулись основы днища, краев и структур под ним) и диффузор.

« », «Мерседес», « », «Хаас» и « » модифицировали крылья. Кроме этого, «Мерседес» изменил края днища и боковые воздуховоды, «Хаас» – носовой обтекатель и заднюю часть болида. « », «Альпин», «Альфа Ромео» и «Уильямс» не подготовили обновления.

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Фото: соцсети Льюиса Ларкама; соцсети Альберта Фабреги