Фернандо Алонсо: «Будет трудно завоевать еще шесть подиумов – буду рад двум-трем во второй половине сезона»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Нидерландов Авто

Фернандо Алонсо рассказал, сколько подиумов ждет во второй половине сезона.

Двукратный чемпион «Формулы-1» начал свой путь в «Астон Мартин» с шести подиумов в восьми стартовых Гран-при. Тем не менее, после второй позиции в Канаде Алонсо не поднимался выше пятого места.

«Это «Формула-1», ситуация быстро меняется. [Старт сезона] стал для нас неожиданностью. Машина была быстрой, но и команда провела выдающуюся работу над ошибками, поняла проблемы прошлого сезона. Надежность, стратегия, все остальное – мы очень здорово проявляли себя в большинстве гонок и получили такие результаты.

Дело не только в темпе болида. Необходимо все делать правильно во время уик-энда – с первой же практики и до воскресенья. Думаю, в данный момент мы играем в Лиге чемпионов и сражаемся с настоящими топ-командами, стараясь переиграть их и на трассе. Для «Астон Мартин» это станет самым большим вызовом», – заявил Фернандо.

Алонсо ответил на вопрос, ждет ли попадания в призы на Гран-при Нидерландов:

«Надеюсь на это! Я не расстроюсь. Сейчас нам труднее, конкуренция в сражении за очки стала жестче. Как я уже говорил, четыре команды находятся в довольно плотной борьбе.

Будет трудно завоевать еще шесть [подиумов] во второй половине, но я буду рад двум или трем – надеюсь на это».

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3 комментария

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Mr.Alien
Честно говоря, Астон в последних гонках не внушал оптимизма на вторую часть сезона. Думаю, даже 1-2 подиума можно будет считать успехом, учитывая, что Мерс и Феррари должны стабильно быть 2-3 силой, и Макларен тоже сбавлять не собирается
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Mittermeyer
Ответ Mr.Alien
Честно говоря, Астон в последних гонках не внушал оптимизма на вторую часть сезона. Думаю, даже 1-2 подиума можно будет считать успехом, учитывая, что Мерс и Феррари должны стабильно быть 2-3 силой, и Макларен тоже сбавлять не собирается
Откуда столько веры в Мерседес, команда ни на йоту не продвинулась с обновлениями, как был Мерседес 3-4 силой так и остался. Больше шансов, что Феррари/Макларен будут подиумы разыгрывать после РБ, а Мерседес вместе с Астонами бороться за 5кой.
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