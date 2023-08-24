Фернандо Алонсо: «Будет трудно завоевать еще шесть подиумов – буду рад двум-трем во второй половине сезона»

Фернандо Алонсо рассказал, сколько подиумов ждет во второй половине сезона.

Двукратный чемпион «Формулы-1» начал свой путь в «Астон Мартин» с шести подиумов в восьми стартовых Гран-при. Тем не менее, после второй позиции в Канаде Алонсо не поднимался выше пятого места.

«Это « », ситуация быстро меняется. [Старт сезона] стал для нас неожиданностью. Машина была быстрой, но и команда провела выдающуюся работу над ошибками, поняла проблемы прошлого сезона. Надежность, стратегия, все остальное – мы очень здорово проявляли себя в большинстве гонок и получили такие результаты.

Дело не только в темпе болида. Необходимо все делать правильно во время уик-энда – с первой же практики и до воскресенья. Думаю, в данный момент мы играем в Лиге чемпионов и сражаемся с настоящими топ-командами, стараясь переиграть их и на трассе. Для «Астон Мартин» это станет самым большим вызовом», – заявил .

Алонсо ответил на вопрос, ждет ли попадания в призы на :

«Надеюсь на это! Я не расстроюсь. Сейчас нам труднее, конкуренция в сражении за очки стала жестче. Как я уже говорил, четыре команды находятся в довольно плотной борьбе.

Будет трудно завоевать еще шесть [подиумов] во второй половине, но я буду рад двум или трем – надеюсь на это».

Алонсо стал гоночным маньяком ради спасения от ожиданий. Чемпион «Ф-1» полностью раскрыл, как мыслит

Алонсо признал роль ментора в «Астон Мартин». Главная задача – обучение и команды, и сына владельца в напарниках