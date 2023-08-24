Серхио Перес о результатах Ферстаппена: «Мне нелегко, ведь я понимаю потенциал этого болида»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признал, что ему непросто смотреть за успехами Макса Ферстаппена.

Перес отметил, что Ферстаппен выжимает из болида больший потенциал и что он сам должен стремиться к тому же.

«Конечно, мне было нелегко, ведь я понимаю потенциал этого болида. Макс использует этот потенциал, но когда у тебя нет нужного ощущения, но при этом ты понимаешь, сколь огромен потенциал болида, для гонщика это очень непростая ситуация.

Но да, безусловно, у нас отличная машина и мы должны убедиться, что используем этот шанс, ведь никогда не знаешь, когда настолько же хорошая машина появится в вашем распоряжении в следующий раз.

Я сейчас сосредоточен на себе. Впереди еще 10 гонок и я просто хочу одержать несколько побед и найти ту стабильность, которая была у нас в последних гонках и сильно закончить сезон. Ведь это поможет и в следующем году», – рассказал Перес.

«Формула-1» возвращается! И у финала сезона есть 8 интриг

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Все просто: потенциал Переса не дотягивает до потенциала болида, а в этом деле нужен симбиоз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий