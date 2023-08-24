Серхио Перес о результатах Ферстаппена: «Мне нелегко, ведь я понимаю потенциал этого болида»

Пилот « » признал, что ему непросто смотреть за успехами .

Перес отметил, что Ферстаппен выжимает из болида больший потенциал и что он сам должен стремиться к тому же.

«Конечно, мне было нелегко, ведь я понимаю потенциал этого болида. Макс использует этот потенциал, но когда у тебя нет нужного ощущения, но при этом ты понимаешь, сколь огромен потенциал болида, для гонщика это очень непростая ситуация.

Но да, безусловно, у нас отличная машина и мы должны убедиться, что используем этот шанс, ведь никогда не знаешь, когда настолько же хорошая машина появится в вашем распоряжении в следующий раз.

Я сейчас сосредоточен на себе. Впереди еще 10 гонок и я просто хочу одержать несколько побед и найти ту стабильность, которая была у нас в последних гонках и сильно закончить сезон. Ведь это поможет и в следующем году», – рассказал Перес.

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