Шарль Леклер о новом контракте с «Феррари»: «Я не заключал новых сделок и не вел переговоров»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер опроверг информацию о подписании нового контракта.

Недавно в прессе появились сообщения о том, что Леклер подписан новое соглашение с «Феррари» – контракт был рассчитан на два года с опцией продления еще на три. Общая сумма контракта оценивалась в 150 млн фунтов.

Леклер пошутил, что был бы рад подписать подобное соглашение.

«Хотелось бы, чтобы это было правдой, звучит как отличный контракт (смеется). Но нет, я не заключал новых сделок и не вел переговоров.

Моя намерения совершенно очевидны. Что касается команды, то я не знаю, но я в любом случае не слишком обеспокоен. Но сейчас это в любом случае не является нашим приоритетом. Сейчас мы хотим уделить максимум нашего времени работе с машиной и вернуться на прошлогодний уровень, когда мы боролись за победы в гонках. А там посмотрим. Но да, в конце сезона мы определенно обсудим новый контракт», – рассказал Леклер.

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2 комментария

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Рнпрл Аари
И каковы же эти намерения интресно??
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Minuvert
Ответ Рнпрл Аари
И каковы же эти намерения интресно??
Исходя из того, что он в каждом интервью говорит о желании взять титул в красном комбинезоне, думаю тут все очевидно
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