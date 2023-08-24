Гюнтер Штайнер: «Если вы хотите начать частный проект, у вас не получится присоединится к «Ф-1»

Руководитель « » поделился мнением о ситуации с возможным появлением в «Ф-1» 11-й команды.

В данный момент заявки в подали « » и «Хайтек».

Штайнер считает, что «Формула-1» изменилась и попасть в чемпионат может только действительно крупная компания, а не частная организация. Так, по его мнению, «Хаас» бы не позвали в «Ф-1» прямо сейчас в случае подачи соответствующей заявки.

«Нет, это было бы невозможно. Наш спорт очень сильно изменился. Если вы сейчас хотите начать частный проект, у вас не получится присоединится к «Ф-1».

В то же время есть пример концерна «Фольксваген» (и покупка «Ауди» акций «Заубера), и у них сильная позиция. Они очень давно участвуют в гонках, они бесчисленное количество раз выигрывали в Ле-Мане. Они все знают об этом спорте. И когда пришло время принимать решение, они решили не создавать новую команду, а купить уже существующую.

Добавить новых участников сейчас очень непросто. А еще это риск. Допустим, вы добавите 11-ю команду, но у нее не получится, что тогда? Ведь мы всегда думаем, что все обернется успехом, но ведь все может закончиться и неудачей.

На самом деле я даже не знаю, что изменится. Если выгода будет очевидна для всех, скажут ли команды «да»? Проблема в том, что это будет трудно осуществить с точки зрения логистики. И даже если выгода для всех команд будет очевидна, есть еще множество других вопросов.

Для ясности, не команды принимают решения по таким вопросам. У нас здесь вообще нет права голоса. Решает тут все ФОМ и ФИА.

Сейчас у нас есть десять достаточно сильных команд. И тут всегда нужно думать о том, готовы ли вы рискнуть ради возможного небольшого профита или лучше сохранить стабильность? Нет смысла добавлять семь команд, если их будущее не будет в безопасности вместо того, чтобы оставить десять команд, которые уверенно стоят на ногах.

И дело тут не в деньгах. Десять нынешних команд очень многое вложили в «Формулу-1» и помогли чемпионату стать тем, чем он сейчас является. Так что дело тут не конкретно в «Андретти», дело в 11-й команде в принципе», – рассказал Штайнер.

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