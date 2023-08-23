Фредерик Вассер: «Феррари» должна сделать шаг вперед в каждой области»

Руководитель «Феррари» рассказал, в каком состоянии команда подходит к старту второй половины сезона.

«Смотря на цифры мы понимаем, что стать чемпионами в личном или командном зачете будет невозможно. Но мы должны сохранять правильный настрой, стараться выжимать максимум каждый уик-энд и не зацикливаться на ситуации в чемпионате.

Наша машина должна стать лучше, мы должны улучшить работу команды на трассе, должны выжимать максимум из нашего болида. Я не хочу ставить какую-то конкретную цель и говорить о том, что мы должны добиться какого-то определенного результата. У нас есть пространство для прогресса, мы должны сосредоточиться на этом. Сосредоточиться на сто процентов. Мы должны сделать шаг вперед в каждой области.

Я не знаю, существует ли какая-то конкретная область, в которой бы «Ред Булл» был намного сильнее остальных. Мы уже обсуждали это раньше. Дело не в концепции. Если говорить о производительности, то «Ред Булл» эффективен во всех областях. Пилоты, шасси, двигатель, аэродинамика, подвеска, стратегия и так далее. И мы тоже должны совершенствоваться во всех областях.

Было бы ошибкой заявлять о том, что « » намного сильнее нас в какой-то конкретной области и уделять все свое внимание прогрессу именно в этой области. Нет, мы должны стремиться достичь максимума в каждой области.

В ближайшие два гоночных уик-энда у « » не будет крупных обновлений. Поскольку нас ждут выступления на совершенно разных трассах. Обновления появятся чуть позже после возобновления чемпионата.

Если говорить о целях, то позади «Ред Булл» сформировалась целая группа команд. Иногда в квалификациях в эту группу входит и «Ред Булл», но в гонках они намного быстрее. Помимо нас, в группу входят «Мерседес», «Астон Мартин», «Макларен», иногда «Альпин». И все они способны бороться за место на первом ряду. И это интересный вызов – ведь никогда не знаешь, где ты окажешься, на 2-м месте или 10-м.

Не поймите меня неправильно, я бы с радостью постоянно занимал 1-2 места, но такая плотность команд – это хорошо для чемпионата. При этом было бы неправильно ждать в ближайших гонках слишком многого. Плотность настолько высока, что предсказать выступление команды в Зандворте или Монце практически невозможно. В этом и заключается положительная сторона текущего чемпионата», – рассказал Вассер.

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