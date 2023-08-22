Пьер Гасли: «Еще не освоился в «Альпин» на 100 процентов. Машина – развитие предыдущей Окона и Алонсо, я не вкладывался в нее»

Пьер Гасли рассказал, что по-прежнему осваивается в «Альпин».

После первой части сезона на счету новичка французской команды 22 очка, его напарник набрал 35. Гасли подвел итоги стартовых Гран-при, упомянув и перестановки в руководстве «Альпин».

«Мы все ожидали большего. Повлияло и невезение, и небольшие ошибки, и недостающие одна-две десятые. Безусловно, Лоран [Росси], Отмар [Сафнауэр], Алан [Пермейн] и Пэт [ ] делали все возможное ради команды. К сожалению, сезон складывается не так, как все надеялись, и мы показали недостаточный прогресс. Могу лишь поблагодарить тех, кто нас покидает, и пожелать им всего наилучшего.

Нужно найти две-три десятые, которые отделяют нас от преследователей «Ред Булл». Эту группу каждый уик-энд возглавляет новая команда.

Есть ощущение, что я еще в процессе обучения. Было бы здорово сказать, что уже освоился на 100 процентов, но это требует времени. Болиды стали очень сложными. Это приводит к ошибкам, когда ты не до конца адаптировался, особенно в изменяющихся условиях.

Надо добиться большей ясности при коммуникации с командой. Мы все еще разбираемся, чего я хочу от болида, что команда может дать мне. Нынешняя «Альпин» – развитие прошлогодней машины, которую пилотировали Эстебан и [Алонсо]. Я никак не вкладывался в нее. Некоторых моментов, которые я хочу видеть, невозможно добиться от текущего болида.

Тем не менее, надеюсь, что к концу года машина будет подходить мне лучше. В таком случае я также смогу представлять команде более качественную обратную связь, которую инженеры претворят в обновления для нового болида 2024 года», – заявил Гасли.

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Пьер Гасли: «Первая половина сезона получилась напряженной – не припомню такой серии неудач и событий, которые приводили бы к потере очков»