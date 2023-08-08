Лео Туррини: «Говорят, что у Бинотто уже есть соглашение с «Альпин»

Теги возможные переходы Феррари Формула-1 Отмар Сафнауэр Маттиа Бинотто Рено Альпин Авто

Лео Туррини поделился информацией о возможном переходе Маттиа Бинотто в «Альпин».

Французская команда рассталась с руководителем Отмаром Сафнауэром и рядом топ-менеджеров. Предполагается, что «Альпин» возглавит Бинотто, ранее занимавший пост руководителя «Феррари».

«Во Франции говорят, что у Бинотто уже есть соглашение с «Альпин». Я бы не удивился.

Я знаю Маттиа почти 30 лет. Он умный парень, которого, пожалуй, подводит слишком высокая самооценка. Несколько лет он возглавлял «Феррари», это стало осуществившейся мечтой. Другие мечты, тем не менее, не осуществились, и частично по его вине. Он допускал ошибки, но и помощи ему недоставало. Он доверял ложным друзьям, а коммуникация стала катастрофой. Некоторые его высказывания кричат о мести.

Но, во избежание недопонимания, он хороший человек. Если в лице [исполнительного директора группы «Рено» Луки] де Мео он получит наставника и научится больше слушать, то может достичь больших успехов», – написал близкий к «Феррари» итальянский журналист в своем блоге.

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5 комментариев

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Так себе характеристика, если что.
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только он мог заменить неподражаемого румына
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Вот будет весело, если французы потом покатят быстрее красных)
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Что бы кто не говорил и как бы не поливал Бинотто, уверен Альпин поедет гораздо бодрее, чем сейчас.
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Ответ Владимир Малинин
Так себе характеристика, если что.
Ну он то точно знает его лучше чем другие журналюги! Как есть
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