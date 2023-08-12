Пьер Гасли: «Первая половина сезона получилась напряженной – не припомню такой серии неудач и событий, которые приводили бы к потере очков»
Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги первой половины сезона-2023.
Гасли отметил, что команда могла бы выступить лучше с точки зрения результата, если бы не череда случаев невезения.
Двойным сходом для гонщиков «Альпин» закончились этапы в Венгрии, Великобритании и Австралии.
«Должен сказать, что первая половина сезона получилась весьма напряженной, в том числе эмоционально. Не припомню, когда у меня вообще была, скажем так, такая серия неудач и событий, которые приводили к потере очков, причем начиная с самого начала сезона.
Очевидно, что начало сезона получилось крайне разочаровывающим с точки зрения общего уровня выступлений. Нам всем хотелось бы выступать лучше. Конкуренты из «Астон Мартин» сделали невероятный шаг вперед в начале года. «Макларен» же удивил все в нескольких последних гонках, и в результате мы откатились на шестое место в общем зачете, а наша цель, очевидно, быть заметно выше.
При этом мне очень понравилось участвовать в этом новом проекте и я действительно верю в него, верю в команду. С учетом всей инфраструктуры, оборудования, технического персонала и сотрудников, я вижу у команды огромный потенциал», – рассказал Гасли.
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